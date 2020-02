Bordeaux : neuf mois après l'incendie rue Ferrère, la reconstruction de Stéphane Martinet

Dans l'incendie de la rue Ferrère, il y a neuf mois, Stéphane Martinet a "tout perdu", "le projet de ma vie" avoue-t-il quelques heures plus tard. Un concept lancé au mois de février 2019: un appartement réaménagé pour accueillir des séminaires et autres réunions professionnelles. Tout est parti en fumée.

Une thérapie MDR

L'incendie intervient un samedi, près des quais et des Quinconces, et entraîne un attroupement de plusieurs centaines de personnes. La foule, un des souvenirs de Stéphane Martinet avec "la fumée" et "l'odeur". Dès le lundi, il se rend chez le psychothérapeute pour évacuer ce mauvais souvenir au plus vite.

"J'ai fait des séances de MDR, un traitement post-traumatique par la vision" explique-t-il. Aujourd'hui, la page semble tournée. Au moment de lui demander de parler de l'incendie, Stéphane préfère évoquer l'avenir et reste positif.

Un nouveau local... à cent mètres

Grâce aux réseaux sociaux et son réseau professionnel, l'entrepreneur retrouve un nouveau local à l'angle de la rue Ferrère et de la rue Foy... à seulement cent mètres de l'ancien. Une volonté, pour lui, de rester dans le quartier.

Stéphane Martinet a rouvert début février. Sans changer de concept et avec le même nom: Autre ambiance.