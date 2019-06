Bordeaux : Nicolas Florian "refuse d'être dépassé" par l'insécurité quartier Saint-Michel

Bordeaux, France

L'insécurité, c'est un problème récurrent dans le quartier Saint-Michel, gangrené par le trafic de drogue. Mais de l'aveu de plusieurs commerçants, la violence n'avait jamais pris une telle ampleur avant ce jeudi 13 juin. Une bagarre, a priori entre clans pour s'approprier un territoire de trafic, a dégénéré. Plusieurs commerces ont été endommagés. Signe, pour certains, que l'insécurité s'étend dans le quartier.

Il y a deux ans déjà, les commerçants du secteur s'étaient mobilisés pour dénoncer les trafics et la violence. Désormais certains l'avouent, sous couvert d'anonymat : ils ont peur. Comme cette jeune femme qui était aux premières loges le soir de la bagarre : "c'est la première fois qu'ils s'en prennent aux commerçants, souligne-t-elle. J'ai juste eu le temps de faire rentrer les clients qui étaient en terrasse, des familles avec des enfants, des nourrissons. Tout le monde a eu peur !"

Je l'avoue, j'ai une batte de baseball dans ma boutique, je ne me sens pas en sécurité - un commerçant de la place Meynard

Quelques vitrines plus loin, un autre professionnel s'exprime à voix basse. Il se sent "abandonné" par la municipalité, par les forces de l'ordre, surtout le samedi, jour d'affluence sur la place, lorsque le commissariat des Capucins est fermé. Un comble pour ce commerçant, qui cite l'un après l'autre les exemples d'agressions ou de situations d'insécurité vécues devant sa boutique. Des coups de couteau échangés devant sa vitrine un samedi justement, en plein marché ; les deals de drogue dans un hall d'immeuble proche, etc. "Je travaille à La Défonce, le quartier des affaires de Bordeaux", lâche-t-il partagé entre ironie et résignation, allusion au célèbre quartier des affaires de La Défense en région parisienne.

Alors que faire pour ramener de la sérénité dans le quartier ? "Ça peut passer par plus de vidéosurveillance, plus d'hommes sur le terrain", commente Nicolas Florian, le maire de Bordeaux. Seule condition pour l'élu : que "tout se passe en étroite collaboration avec les services de l'État". Une réunion est d'ailleurs prévue ce lundi 24 juin, un conseil local de sécurité convoqué par le maire, qui réunit État, police et justice.

Quels moyens pour agir ?

Cela veut-il dire que la ville de Bordeaux manque de moyens pour garantir la sécurité dans ses rues ? "On manque toujours de moyens, regrette Nicolas Florian, mais je ne veux pas être dépassé donc on se donne les moyens au niveau de la municipalité, s'il faut en mettre plus, on en mettra plus, plus de vidéo, plus de policiers municipaux. Je suis prêt à étudier une mutualisation des locaux de la police municipale et nationale. Mais en tout cas, il faut de la présence, montrer qu'on est là".

Des arguments qui ne convainquent pas tout à fait cette jeune commerçante : "les gens qui dealent dans le quartier n'ont peur ni de la police, ni des caméras de vidéosurveillance. La ville a l'air bien démunie face à cette délinquance".