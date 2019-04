Bordeaux : Nicolas Florian veut remplacer des camions par des transports de marchandises sur la Garonne

Bordeaux, France

Davantage de bateaux de croisière et de nouveaux équipements dans le port de la Lune à Bordeaux avec l'inauguration en fin de semaine dernière du ponton Ariane au niveau du quai des Chartrons. Il peut accueillir des grands voiliers, des bateaux de croisière fluviale ou des super-yachts. C'est bon pour le tourisme.

Mais le maire de Bordeaux Nicolas Florian veut aller plus loin et développer de nouvelles activités sur la Garonne. "Je suis persuadé que l'on doit mieux utiliser le fleuve comme lieu de mobilité, affirme-t-il. Nous avons de quoi le traverser avec le BatCub mais il faut aussi pouvoir circuler le long du fleuve".

Faire entrer les marchandises en ville par le fleuve

Nicolas Florian avance quelques idées. Il estime par exemple que l'on pourrait transférer les déchets produits dans le centre de Bordeaux par la Garonne jusqu'à l'usine de retraitement Astria à Bègles. Il imagine également la mise en place de plate-formes logistiques au bord du fleuve à l'extérieur de Bordeaux qui feraient entrer les marchandises dans la ville par le fleuve, avec éventuellement des véhicules électriques pour les derniers hectomètres à effectuer. Cela éviterait l'entrée de nombreux camions dans la ville. "C'est une affaire de temps, estime Nicolas Florian. Alain Juppé a eu l'éclair de rendre le fleuve à sa ville. On a mis une quinzaine d'années pour aménager le fleuve de manière patrimoniale. Vient maintenant le temps d'aménager et d'investir pour accueillir plus d'activités économiques autres que le tourisme".