Bordeaux : nouveau rassemblement des pompiers en colère ce vendredi

5 syndicats de pompiers appellent les hommes du feu à se rassembler ce vendredi en fin de matinée à Bordeaux. Ils demandent depuis 2 mois maintenant, plus de moyens humains et matériels, et la possibilité de se recentrer sur leurs missions d'urgence.