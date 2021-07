Bordeaux : Pascal Paoli le directeur régional de la Fondation Abbé Pierre est décédé

On a appris ce lundi, la mort samedi 17 juillet, brutalement, du président de la Fondation Abbé Pierre en Nouvelle Aquitaine, Pascal Paoli, à l'âge de 53 ans. Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic a salué sur Twitter "son sens de la solidarité". Son adjointe en charge de l'accès aux droits et des solidarités Harmonie Lecerf, salue "un partenaire exigeant et inspirant".

"Notre force de la nature et une énergie inépuisable. Il était un animateur de débat et un malaxeur d’idées hors pair. C’était un homme droit, profondément humain, doué d’empathie et infatigable militant" pour le directeur de la communication de la fondation, Yves Colin.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi La pauvreté grande oubliée du Grand Débat pour Pascal Paoli