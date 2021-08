Pass sanitaire : Philippe Etchebest déguisé en gendarme devant son restaurant à Bordeaux

La photo avait fait le buzz sur les réseaux sociaux fin juillet : le chef Philippe Etchebest, habillé en gendarme façon Louis de Funès dans "Le gendarme de Saint-Tropez", en train de contrôler le pass sanitaire des clients à l'entrée de son restaurant bordelais.

On connaît maintenant la raison de cet accoutrement, enfilé pour le tournage d'un clip humoristique diffusé lundi 2 août sur le compte Instagram du restaurant, Le Quatrième Mur.

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pass sanitaire obligatoire dès le 9 août

Le chef rappelle ainsi à ses clients de ne pas oublier leur pass sanitaire, sans lequel ils ne pourront pas aller au restaurant à partir du 9 août si la loi est validée par le Conseil Constitutionnel.

Ces dernières semaines Philippe Etchebest s'est agacé de cette mesure. Il ne conteste pas le fond mais plutôt la forme. Sur RMC il déclarait le 16 juillet : "On va devoir faire le travail de contrôle, dont on n'a pas la capacité. On ne peut pas remplacer la police." Contacté après la sortie de la vidéo par France Bleu Gironde, le chef n'a pas souhaité s'exprimer.

Fermé le 22 juillet pour des suspicions de cas de Covid-19 au sein du personne, l'établissement situé place de la Comédie a rouvert ses portes le 31 juillet.