Bordeaux : Pierre Hurmic accusé d'avoir enterré le projet du musée du dessin de presse

Le nouveau maire Pierre Hurmic et son opposition se querellent via les réseaux sociaux autour d'un projet de musée du dessin de presse. Tout est parti d'un article du Canard Enchaîné mercredi. Le volatile a révélé que la nouvelle municipalité avait retoqué ce projet.

Ce projet devait voir le jour dans l’hôtel de Ragueneau (bâtiment qui abritait jusqu'en 2015, le service des Archives municipales de Bordeaux). "C'est une faute politique et culturelle" a estimé vendredi sur Twitter Fabien Robert, ex-adjoint au maire en charge de la culture.

Fabien Robert tire à boulets rouges sur la nouvelle équipe municipale : "j'ai honte", écrit-il, "ce projet de musée du dessin de presse était une chance pour Bordeaux. Le voilà sèchement abandonné et ses initiateurs méprisés".

Quelques heures plus tard Pierre Hurmic lui répond : "nous n’envisageons pas d’acheter clé en main un nouveau musée, d’autant que d’autres villes comme Saint-Just-le-Martel ou Angoulême, seraient plus pertinentes" pour l'accueillir.

On parle bien ici de dessin de presse et c'est justement un dessinateur qui joue les médiateurs, toujours sur Twitter. Marc Large, qui croque l'actu dans le quotidien Sud-Ouest, semble donner raison à Pierre Hurmic. Lui aussi estime que ce musée serait sans doute mieux à Saint-Just-le-Martel en Haute-Vienne où l'on peut déjà visiter le bureau de Wolinski. "Et puis s'il reste un peu de subventions" écrit Large, "autant le donner aux dessinateurs pigiste précaires".