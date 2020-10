Plus d'un millier de militants anti-PMA ont marché dans les rues de Bordeaux, ce samedi, pour protester contre la loi de bioéthique. En parallèle de cette mobilisation, des militants LGBTI ont également manifesté. Ce projet de loi bioéthique a été voté le 1er août dernier à l'Assemblée Nationale.

Bordeaux : plus d'un millier de militants anti-PMA défilent dans les rues

Les anti et les pro PMA ont défilé en même temps dans les rues de Bordeaux, ce samedi. Les uns répondant aux slogans des autres. À l'origine, c'est le collectif Marchons Enfants! qui avait lancé un appel national à manifester qui a été suivi dans plusieurs villes en France. De son côté, les anti-PMA a rassemblé plus d'un millier de personnes pour protester contre le projet de loi bioéthique voté en deuxième lecture, le 1er août dernier, à l'Assemblée nationale. Le projet de loi devrait être définitivement adopté dans les prochains mois.

En marge de cette mobilisation, les militants LGBTI étaient plus de 250 à tenter de perturber le rassemblement et faire entendre leur voix sur les questions de parentalité. Ils ont suivi les anti-PMA de la place des Quinconces jusque dans le quartier Mériadeck où la police les a séparés de l'autre cortège. Mise à part quelques échauffourées isolées et rapidement maîtrisées, il n'y a pas eu de violences particulières.