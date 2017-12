Bordeaux : plus de confort et d'espace pour les résidents et les soignants de l'EHPAD Terre Nègre

Le nouveau pavillon Pelleport a été inauguré ce vendredi. Il permet d'accueillir la moitié des résidents de la maison de retraite Terre Nègre de Bordeaux. Les chambres sont plus grandes, mieux équipées, pas du luxe pour cet établissement crée il y a presque deux siècles.

La maison de retraite bordelaise, qui a ouvert ses portes il y a 190 ans, prend aujourd'hui un nouveau départ. Ce vendredi matin ont été inaugurés une partie des nouveaux locaux destinés aux 400 pensionnaires de Terre Nègre. C'est le plus gros EHPAD d'Aquitaine, le 4ème de France et il avait bien besoin de travaux.

La maison de retraite a fait l'objet d'une réhabilitation avec la création d'un nouveau pavillon (un investissement de plus de 20 millions d'euros). La capacité d'accueil reste la même mais les chambres sont désormais plus grandes et plus confortables. C'était une nécessité pour accueillir dignement des pensionnaires toujours plus âgés (moyenne d'âge 88 ans), la maison de retraite compte d'ailleurs 17 centenaires.

Ce vendredi matin le pavillon Pelleport a été inauguré en présence du maire de Bordeaux Alain Juppé, d'Edith Moncoucut, vice-présidente du conseil Départemental et de Michel Laforcade directeur de l'Agence Régionale de Santé.

On a aujourd'hui une maison de retraite complètement aux normes d'un EHPAD moderne. C'est du confort pour les résidents mais également pour les soignants

- Emmanuel Chignon, directeur de l'EHPAD Terre Nègre

Une des nouvelles chambres © Radio France - Stéphane Hiscock

L'an passé l'établissement avait été secoué par un long conflit social : plus d'un mois de grève du personnel pour dénoncer les conditions de travail. Aujourd'hui la situation s'est apaisée. Les représentants syndicaux se félicitent de la rénovation des bâtiments mais ils pointent toujours le manque de personnel.