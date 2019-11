Bordeaux : première réunion publique sur le projet de transformation des boulevards

La première réunion publique sur le projet de transformation des boulevards de Bordeaux s'est tenue ce mercredi soir au stade Brun en présence de plusieurs centaines de personnes et des élus. Les habitants ont découvert les grandes étapes de la concertation publique, et donné leur vision du projet.

Le stade Brun à Bordeaux a fait le plein. Plusieurs centaines de personnes sont venues assister mercredi soir à la première réunion publique sur le projet de transformation des boulevards de Bordeaux, en présence d'élus dont le président de Bordeaux Métropole, le maire de Bordeaux et ceux des communes concernées (Bègles, Talence, Le Bouscat)

Cette réunion marque le début de la concertation publique lancée par Bordeaux Métropole, qui va durer un an. La consultation en ligne est ouverte depuis fin septembre.

"On part d'une feuille blanche" annonce Patrick Bobet, président de Bordeaux Métropole. Le but : récolter les avis et propositions des habitants, pour en faire émaner des recommandations et un cahier des charges citoyen. Et à terme, transformer cet axe routier de 13 kilomètres, fréquenté par quelque 22 000 automobilistes par jour, en un "espace de vie".

10 barrières se situent dans le secteur qui concentre quelques 80 000 habitants. Un projet énorme, équivalent à la rénovation des quais de Bordeaux estiment les élus. La transformation totale des boulevards est espérée d'ici 15 ans.

La mobilité et le cadre de vie, thèmes principaux

Parmi les premiers avis postés en ligne et évoqués lors du débat, la mobilité et le cadre de vie sont les deux thèmes récurrents. Faut-il améliorer ou créer de nouvelles lignes de transports en commun, faire passer le tramway par les boulevards, donner plus de place aux piétons et cyclistes, réduire le flux d'automobilistes ? Toutes les idées peuvent être proposées selon Bordeaux Métropole.

Une concertation en deux phases

La concertation se déroulera en deux phases :

D'ici avril 2020 : recueil de témoignages, d'avis, d'idées via la consultation en ligne, 5 ateliers et 5 balades urbaines. Constitution d'un comité de concertation composé d'habitants volontaires. Le but : confirmer les thématiques de travail.

: recueil de témoignages, d'avis, d'idées via la consultation en ligne, 5 ateliers et 5 balades urbaines. Constitution d'un comité de concertation composé d'habitants volontaires. Le but : confirmer les thématiques de travail. A partir d'avril 2020 : ateliers d'approfondissement. Création d'un cahier des charges citoyen, rendu en octobre 2020 avec les recommandations et préconisations des habitants.

Deux autres réunions publiques suivront avant la fin de la concertation.

Beaucoup d'habitants sont venus découvrir les grandes phases de la concertation publique. © Radio France - Mélanie Juvé

Les habitants peuvent déjà donner leur avis, comme lors de cette première réunion publique. © Radio France - Mélanie Juvé

