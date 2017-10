Bordeaux : premiers immeubles en vue dans le futur quartier Bastide-Niel

Le quartier Bastide-Niel, sur la rive droite de Bordeaux, entame sa mue : les premières réalisations immobilières vont être lancées dans les semaines qui viennent. Deux immeubles d'habitation, un hôtel et "une maison de projet" vont être construits dès le début 2018.

L'opération de la ZAC Bastide-Niel, gros chantier d'urbanisme lancé il y a trois ans, va entrer dans sa phase concrète. Il s'agit d'une zone de 35 hectares à aménager sur la rive droite de Bordeaux, entre les berges de la Garonne et l'avenue Thiers, avec à terme, d'ici dix ans, la construction de 3 400 logements, dont 55% de logements sociaux, à l'emplacement d'anciens terrains militaires et d'anciens entrepôts de la SNCF. C'est tout un éco-quartier qui va sortir de terre, conçu et aménagé par l'architecte-urbaniste néerlandais Winy Maas, qui travaille dans le monde entier.

►►► A LIRE AUSSI : Découvrez la future ZAC Bastide-Niel à Bordeaux

Deux immeubles d'habitation vont bientôt sortir de terre: ils seront situés quai de Queyries, de part et d'autre de l'ancien caserne Niel, autrement dit de Darwin : l'un de 40 logements, construit par le groupe Launay ; l"autre de 69 logements, que l'on doit au groupe Pichet. Les permis de construire de ces deux immeubles à l'allure résolument moderne ont été déposés, et les travaux devraient commencer dans les prochains mois.

A l'autre bout du quartier, près de l'avenue Thiers, c'est un hôtel de l'enseigne Eklo qui va voir le jour. Ce sera le quatrième de la chaîne, après Le Havre, le Mans et Lille. Cet établissement de 128 chambres, lui aussi à l'architecture futuriste, répond à un nouveau concept, à mi-chemin entre l'hôtel et l'auberge de jeunesse. Là encore, le début des travaux est imminent pour une livraisons prévue en 2019.

Vue d'une future rue du futur quartier Bastide-Niel - @MVRDV.pdf

Le chantier de deux équipements publics va aussi démarrer dans quelques mois : la "maison de projet", la maison-modèle de ce futur quartier, avec bureaux et salle de réunion de 200 places, et une école de 18 classes rue Hortense, qui devrait être terminé à la rentrée 2021.

Dix ans de gestation

Celà fait bientôt dix ans que l'on parle de ce futur quartier à Bordeaux, trois ans qu'il a été officiellement lancé. Ce délai peut paraître long, mais il normal pour ce type de projet.

Il faut des années de préparation. Il faut voir que nous sommes dans un quartier où il n'y avait rien : aucune réseau, aucun assainissement. Et il faut tout mettre en place dans une conception moderne. Un réseau public de chaleur a été mis au point : le concessionnaire vient juste d'être désigné. - Pascal Gérasimo, directeur général de BMA (Bordeaux Métropole Aménagement), la société d'économie mixte qui assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération.

"Il y avait tout à faire " Pascal Gerasimo, directeur de Bordeaux Métropole Aménagement Copier

►►► A LIRE AUSSI : L'opération Bastide Niel est officiellement sur les rails sur la rive droite de Bordeaux

Pour l'instant, seuls 20% des projets concrets sont dans les tuyaux. Le projet de ZAC court jusqu'en 2028, et l'objectif est ambitieux : amener 10 000 nouveaux habitants sur la rive droite de Bordeaux d'ici dix ans.