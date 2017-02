A Bordeaux, près de 500 personnes ont marché contre les violences policières

Près de 500 personnes ont manifesté ce dimanche après-midi dans les rues de Bordeaux contre les violences policières. Un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux.

Derrière une banderole "Dans la justice, pas de couleur mais un cœur", près de 500 personnes réunies. Un cortège métissé qui avance dans le silence. Comme l'indique l'appel à la manifestation, ces personnes sont venues exprimer "leur indignation face aux événements survenus lors d'interventions policières : les graves blessures de Théo à Aulnay-sous-Bois où un policier a été mis en examen pour viol, la mort d'Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise lors de son interpellation, ou encore celle de Rémi Fraisse sur le site du projet de barrage de Sivens".

Certains arborent le t-shirt en hommage à Adama Traoré #Bordeaux pic.twitter.com/cKU5izjkOa — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) February 26, 2017

Parmi les manifestants, Cyril. Il porte une pancarte sur laquelle on peut lire "Théo, Adama... à qui le tour ?". "On peut pas accepter que des personnes se sentent en insécurité, surtout face à la police. C'est pour ça que je pense que ça nous concerne tous en fait", explique le jeune homme. Mélodie est à l'origine de ce rassemblement. "Personnellement, je n'ai pas été victime de contrôles au faciès. Mais mes frères oui. ça a jamais tourné aux excès mais il y a déjà eu des contrôles pas très justes. Donc, c'est pour ça que je me lève aujourd'hui", confie l'Angevine.

Un "problème de formation des policiers"

Dans la foule, Lassana Traoré. Il est l'un des 16 frères d'Adama, mort en juillet dernier à Beaumont-sur-Oise après une interpellation. Concernant le déploiement de caméras piétons pour les policiers, il explique que c'est loin d'être une solution miracle. "Le problème, c'est sur la formation des policiers. C'est pas une caméra qui va changer l'état d'esprit des fonctionnaires qui sont peut-être dépassés ou perdus, je ne sais pas... Mais c'est plus profond", lance Lassana.

Place de la Victoire, les manifestants ont écrit quelques mots sur un drap pour Théo et Adama.