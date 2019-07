Bordeaux : rassemblement des sapeurs-pompiers de Gironde sur la place Pey-Berland

Bordeaux, France

Deux semaines après le lancement d'une grève nationale chez les soldats du feu, l'intersyndicale des sapeurs-pompiers du département s'est donné rendez-vous ce matin place Pey-Berland à Bordeaux. Environ 300 manifestants étaient présents sur la place, ainsi que dans le centre-ville, pour dénoncer une dégradation de leurs conditions de travail. En signe de protestation, les sapeurs-pompiers se sont allongés sur le parvis de la cathédrale Saint-André.

"C'est pour symboliser la mort du métier...", explique Francis Balain, sapeur-pompier au centre de secours de St Médard-en-Jalles. "On est devenu sapeurs-pompiers pour sauver des gens, pas pour ramener quelqu'un qui s'est tordu la cheville à l'hôpital...".

Plus de moyens et plus de reconnaissance

En plus d'un recentrage des missions d'urgence, les manifestants demandent également une augmentation des effectifs et une reconnaissance du métier comme étant un "métier à risques". Selon Elsa Perez, pompière et représentante de l'intersyndicale, "la Gironde est le département où les pompiers sont le plus touchés par des agressions...".

Après la manifestation, une délégation de 7 syndicats a été reçue par le conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) à la Caserne d'Ornano. Suite à l'audience, le conseil d'administration s'est engagé à faire remonter les informations au Ministère de l'Intérieur. Une pétition de soutien aux pompiers est actuellement en ligne.