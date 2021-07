Bordeaux : Roselyne Bachelot renouvelle son soutien aux intermittents du spectacle

Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture était en visite ce dimanche à la Fabrique Pola à Bordeaux. "Nous avons notre destin entre nos mains" martèlent-elle devant Aurélie, une comédienne membre du collectif "occupation Bordeaux" qui venait de l'interpeler et de lui faire part de ses inquiétudes à propos de son avenir. "Le pass sanitaire fait partie d'un triptyque, avec la vaccination et les gestes barrières". Mais même avec ça, certains intermittents du spectacle craignent de voir de nouveaux des spectacles annulés à cause du covid-19, et estiment que le plan de relance n'est pas suffisant pour le secteur de la culture. "On a laissé personne tomber et on continuera à soutenir le secteur si on voit que la reprise est plus difficile que prévue" explique Roselyne Bachelot après son échange avec la comédienne.

De nouvelles annonces ce lundi

La ministre de la Culture a expliqué qu'une réflexion était en court autour sur l'obligation de présenter un "pass sanitaire" dans chaque lieu culturel. Elle n'a cependant fait aucune annonce puisque le Président de la République s'exprimera ce lundi à 20h au sujet de la reprise épidémique.