Bordeaux se prépare à l'acte 13 des gilets jaunes

Avant un nouveau samedi de mobilisation des gilets jaunes, la ville de Bordeaux renouvelle les dispositions prises ces dernières semaines : sites municipaux fermés, horaires des musées modifiés et consignes de prudence rappelées.

Presque trois mois que la crise des gilets jaunes a débuté. C'est un 13e samedi de manifestation qui s'annonce, avec au moins deux appels à défiler à Bordeaux : à partir de 13h depuis la place de la Bourse et à partir de 13h place Stalingrad. Comme chaque weekend, la ville de Bordeaux prend des dispositions.

Sites fermés :

Les services de la mairie (dont le service de l'état civil de l’hôtel de ville), le Jardin de l’hôtel de ville, le square Vinet, le cimetière de la Chartreuse, la Parentèle, le musée des Beaux-arts et Théâtre L'Inox.

Sites dont les horaires sont modifiés :

Le Musée d'Aquitaine, le Musée des arts décoratifs et du design et l’espace Saint-Rémi seront ouverts de 10h à 13h. La Galerie des Beaux-arts sera ouverte de 11h à 13h. L’espace Bordeaux Patrimoine Mondial (CIAP) place de la Bourse sera ouvert de 9h à 13h. Les visites du Grand-Théâtre/Opéra de Bordeaux seront maintenues uniquement le matin.

Consignes de prudence:

Les riverains du centre-ville de Bordeaux sont invités à rentrer leurs bacs de déchets ménagers dans les immeubles pour ne pas risquer leur détérioration. La Ville de Bordeaux recommande également aux commerçants une grande vigilance.

Trafic du tramway interrompu et parking des Quinconces gratuit

Comme chaque samedi, la circulation du tramway sur les lignes A, B et C, sera interrompue, dans l’hyper centre, dès la mi-journée.

Par ailleurs, en soutien au commerce de centre-ville, l'opération de parking gratuit sur la place des Quinconces est reconduite samedi et dimanche jusqu’à la fin des soldes : stationnement libre de 9h30 à 20h chaque samedi et dimanche jusqu'au week-end des 16 et 17 février (la fin des soldes étant fixée au 19 février).