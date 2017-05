Bordeaux : sécurité renforcée pour la Fête du fleuve

Alors que 300 000 à 400 000 personnes sont attendues entre le 26 mai et le 4 juin dans le centre-ville bordelais à l'occasion de la Fête du fleuve, la mairie et la préfecture ont annoncé un renforcement des mesures de sécurité. En tirant des conséquences des attentats de Nice et de Manchester.

Si la sécurité de la Fête du fleuve avait été préparée il y a déjà plusieurs mois, la fréquence des réunions a augmenté depuis lundi soir et l'attentat de Manchester, dont le bilan s'élève à 22 morts et 59 blessés. Et la présence de renforts supplémentaires a été décidée, en mobilisant davantage de CRS. Les risques sont en effet pris au sérieux par la Préfecture et Bordeaux Grands événements, l'organisateur de la fête, du fait de la concentration très forte du public dans un lieu précis, à l'occasion des concerts sur la place des Quinconces ou du feu d'artifice du dimanche 3 juin.

A lire aussi : ce qui'l faut savoir sur la fête du fleuve 2017

Des leçons ont également été tirées de l'attentat de Nice, avec la pose de plots en bétons le long des quais de Bordeaux, pour éviter un scénario similaire à celui du 14 juillet, où un camion s'était engouffrée sur la promenade des Anglais. De manière plus classique, des palpations seront effectuées à l'entrée du village et des concerts, comme cela avait été le cas aux entrées de la Fan zone, au moment de l'Euro de football. Un contrôle des sacs sera également mis en place, comme à l'entrée des grandes surfaces, "même si cette consigne a souvent besoin d'être rappelée", concède le préfet Pierre Dartout.

300 000 euros pour la sécurité

D'autres préconisations ont également été faites aux visiteurs, comme celle d'arriver en avance lors des concerts afin d'éviter les files d'attente trop importantes, ou encore de ne pas arriver en voiture. Le stationnement sera d'ailleurs interdit samedi 28 et dimanche 29 mai sur le parking des allées de Chartres, à côté de la place des Quinconces.

Le coût de la sécurité a d'ailleurs largement augmenté ces dernières années. Il s'élève cette année à 300 000 euros, soit 30 % du budget total consacré à la Fête du fleuve. Il y a deux ans, ces dépenses ne représentaient "que" 15% du total. "La sécurité est devenue le pôle que l'on met tout en haut de la liste", explique Stéphan Delaux, adjoint au maire de Bordeaux en charge du tourisme.