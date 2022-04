Toujours en grève, SOS Médecins Bordeaux n'assure plus les visites à domicile en journée depuis six mois

C'est une illustration du manque d'argent dans le système de santé, que vous considérez comme problématique et important avant l'élection présidentielle. Dans la consultation lancée par France Bleu, Ma France 2022, le million de personnes qui a participé se dit favorable à l'idée d'"allouer plus de moyens au système de santé dans tous les territoires". Or, depuis 15 ans (et donc trois gouvernements différents), SOS Médecins demande de revaloriser le prix de la visite à domicile. Et cela fait maintenant six mois que la grève dure à SOS Médecins à Bordeaux. Depuis le 27 septembre, les 83 médecins n'assurent plus de visite la semaine en journée. Elles continuent cependant la nuit (de 20 heures à 8 heures) et le week-end (du samedi 12 heures, au lundi 8 heures).

La revalorisation de la visite à domicile, c'est "une demande chronique depuis une quinzaine d'années. Comme si votre salaire n'avait pas augmenté depuis 15 ans", soupire Karl Moliexe, le porte-parole de SOS Médecins Bordeaux. Les revendications portent sur une visite qui passerait de 35 euros aujourd'hui à 57,60 euros, des montants qui sont pour l'instant remboursés par l'Assurance maladie et la mutuelle.

Sur 35 euros, 2 dans la poche du médecin

Parce que, selon le docteur Moliexe, sur les 35 euros de visite, "actuellement, quand on s'organise au mieux, on récupère deux euros", à cause des charges. Les médecins évoquent aussi des visites plus difficiles, à cause du vieillissement de la population, qui provoque des pathologies plus compliquées à traiter, ainsi que les difficultés de déplacement en ville.

SOS Médecins Bordeaux continue d'accueillir les patients sur rendez-vous dans ses six centres de consultation (Bordeaux, Cenon, Eysines, Saint-André-de-Cubzac, Créon, Biganos) entre 7 et 20 heures, des horaires qui ont été élargis depuis le début de la grève, et qui accueillent environ 120 patients par heure. Alors, combien de temps cela peut-il durer ? Karl Moliexe se dit "pessimiste" sur l'avenir du modèle de SOS Médecins et de ses visites à domicile pendant la journée.