La belle histoire continue pour Stéphane Cadet, ce sans abri d'une cinquantaine d'années, qui, en février dernier, a pu trouver un logement grâce à un incroyable élan de solidarité. Désormais, il a aussi un travail, décroché en CDI dans une entreprise d'espaces verts de Bordeaux.

C'est une jeune Bordelaise, Emilie, qui l'a rencontré, errant, aux abords de la gare Saint Jean. Elle s'était prise d'amitié pour cet homme et avait décidé de lancer un appel aux dons sur internet. Une centaine de personnes y avaient participé. Et près de 22 000 euros avaient été collectés. Emilie avait également eu une proposition d'emploi pour lui, toujours grâce aux réseaux sociaux. "Il a candidaté et ça a marché. Moi je n'ai fait que le lien. Et je suis très émue de voir cette chaîne de solidarité autour de lui ! Les gens attendent qu'il se passe quelque chose de joli, j'ai l'impression."