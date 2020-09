Bordeaux : sur les quais l'obligation du port du masque est peu respectée

En ce dimanche après-midi de nombreux bordelais flânent sur les quais de Bordeaux mais moins de la moitié d'entre eux portent un masque, pourtant rendu obligatoire. Une jeune parisienne en weekend dans la capitale girondine pensait bien faire. En observant les autres elle a pensé que le masque n'était pas nécessaire sur les quais : "je n'ai vu aucun panneau et je ne pensais vraiment pas que c'était obligatoire".

135 euro d'amende alors qu'on est espacés les uns des autres et en plein-air, je trouve ça abusé !

Au cours de notre déambulation sur les quais nous n'avons pas croisé une seule patrouille de police. Sur le miroir d'eau un groupe d'une quinzaine de jeunes skateurs, non-masqués, expliquent qu'ils surveillent de temps en temps la présence des policiers. "On a les masques dans la poche. Si la police arrive on les met et on se disperse. Franchement on a pas peur du virus. On est jeunes, on a besoin de se voir."

Voilà pour la situation sur les quais mais elle n'est pas représentative de tout Bordeaux. Rue Sainte-Catherine par exemple le port du masque est très bien respecté.