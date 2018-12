Bordeaux Tasting : le grand rendez-vous des amateurs de vin s'adapte au mouvement des Gilets jaunes

Bordeaux, France

Quelques mètres de distance, et deux ambiances totalement différentes. Ce samedi après-midi, des milliers de Gilets jaunes se rassemblent place de la Bourse, scandant dans le froid et sous la pluie des "Macron démission". Derrière l'unique fenêtre non recouverte par des panneaux de chantier du Palais de la Bourse, visiteurs et exposants de Bordeaux Tasting, s'arrêtent. Ils observent, un verre à la main, le rassemblement qui a lieu à quelques pas. Venue du Pays Basque, Anita est frappée par "le contraste saisissant" entre l'intérieur du Palais de la Bourse, où se déroule ce festival des vins, et l'extérieur.

De l'intérieur du Palais de la Bourse, un visiteur de Bordeaux Tasting observe le rassemblement des Gilets jaunes. © Radio France - Camille Huppenoire

Des contraintes logistiques pour l'organisateur

Pour maintenir ce rendez-vous, l'organisateur Terre de Vins a dû prendre certaines précautions. Le traditionnel espace d'exposition sur la place de la Bourse, nommé "la Bulle", a été supprimé, pour "des raisons de sécurité, et ne pas attirer l'attention" explique Marion Ripoll, chargée de communication de Terre de Vins. La Bulle se serait retrouvée en plein milieu du rassemblement des Gilets jaunes, qui a réuni plusieurs milliers de personnes. La billetterie place Jean Jaurès a été déplacée à l'intérieur d'un bâtiment place de la Bourse et la sécurité aux entrées a été doublée.

Marion Ripoll - "On a senti les gens plus frileux à l'idée de venir" Copier

Côté visiteurs, on a pris certaines précautions, en prévoyant des temps de trajet plus longs pour rallier le centre-ville de Bordeaux. Côté exposants, aucune annulation, mais des soucis d'approvisionnement. Certains n'ont pas reçu la quantité de stocks espéré en raison du mouvement des Gilets jaunes.

Une fréquentation en baisse par rapport à l'année précédente

Si Terre de vins se dit heureux d'avoir pu maintenir le rendez-vous, Marion Ripoll reconnaît une baisse de fréquentation par rapport à l'année précédente : elle estime que les visiteurs ne devraient pas être plus de 6000 sur le week-end, contre 8000 pour la précédente édition. Une baisse en grande partie due à la crainte de certains visiteurs de se rendre à Bordeaux ce samedi, alors que les Gilets jaunes s'y étaient donné rendez-vous.