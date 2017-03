Bordeaux terre de création de dessins animés

Bordeaux accueille ce mercredi l'édition 2017 de Cartoon Movie, rassemblement européen du long métrage d'animation. Plusieurs sociétés du secteur sont installées dans l'agglomération.

Ouverture ce mercredi à Bordeaux de "Cartoon Movie", rendez-vous européen du film d'animation et de l'image numérique. 750 producteurs de dessins animés se retrouvent au Palais des Congrès de Bordeaux-Lac jusqu'à vendredi. 55 films seront présentés aux festivaliers dont trois films produits en Gironde : "Single Mom in Korea" de la société Marmitafilms, "Charlotte", coproduit par Les Films du Poisson Rouge et "Unicorn Wars" de Shmuby Productions.

En attendant l'ouverture à la fin de l'année de la cité du numérique à Bègles, l'agglomération bordelaise accueille déjà de nombreux créateurs de dessins animés. C'est le cas par exemple de "I Can Fly", entreprise basée à Bègles depuis 2010.

Bordeaux est une terre de création numérique — Aymeric Castaing, directeur associé et producteur I Can Fly

Créée par trois copains du lycée Grand Air d'Arcachon, la société I Can Fly a fait son trou dans le monde du dessin animé en Angleterre avant de rapatrier son activité à Bègles. En 2011 I Can Fly a signé son premier gros contrat pour "Baskup", une série animée de 26 épisodes avec pour héro le basketteur Tony Parker.