Bordeaux : trois enfants malades arrivent d'Afrique pour se faire opérer du coeur

Deux des enfants arrivés en Gironde ont 18 mois et, à cause de leur maladie, ont fait des rejets sur la nourriture.

À Bordeaux, trois enfants sont arrivés, ce lundi matin, en provenance du Bénin et du Togo pour des opérations à coeur ouvert. À cause des deux confinements et du trafic aérien allégé, ces enfants de 18 mois et de quatre ans auraient dû arriver en mars dernier pour se faire opérer. Cette initiative est organisée par l'association La chaîne de l'espoir.

Les enfants seront opérés d'ici une douzaine de jours et repartiront si le confinement ne s'est pas durci. © Radio France - Yvan Plantey

Sylvie Sedogbo est responsable de La chaîne de l'espoir à Bordeaux et "cette année, ces trois enfants sont les seuls que l'association va accueillir contre une vingtaine d'habitude", relève-t-elle, amère. De plus, ils arrivent en plus mauvaise santé que prévu, la faute au retard pris à cause du confinement.

À 18 mois, ils pèsent 6 kg

Les larmes montent chez cette bénévole qui est, elle-même, allée chercher ces enfants en Afrique. "Je suis émue car on va sauver ces enfants mais il en reste encore beaucoup dans des pays qui n'ont pas les mêmes soins de santé que les nôtres", sanglote Sylvie Sedogbo.

Pour moi, accompagner un enfant dans son parcours de soins, c'est plus que de l'altruisme. Il y a un volet spirituel - Robert, un bénévole

À cause de leur maladie, deux d'entre eux ne mangent presque plus et, à 18 mois, ils ne pèsent que 6 kg contre 10 à 12kg pour un bébé en bonne santé à cet âge-là.

"J'ai été moi-même transplanté en 2013"

L'émotion de Sylvie Sedogbo se transmet alors chez les familles d'accueil bénévoles. Une émotion doublée d'un sentiment du devoir pour Robert : "J'ai été transplanté du coeur", relève-t-il en lançant un regard tendre à l'une des filles dont il va avoir la charge pendant les prochaines semaines. Les dons d'organe étant anonymes, "il m'était impossible de remercier les donneurs ou la famille. Donc pour moi, accompagner un enfant dans son parcours de soins, _c'est plus que de l'altruisme_. Il y a un volet spirituel", ajoute ce quinquagénaire.

Les enfants seront opérés d'ici une dizaine de jours et ils repartiront dans un mois si la France n'est pas le théâtre d'un durcissement du confinement d'ici là.