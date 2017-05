Bordeaux : un adjoint au maire va porter plainte après l'agression "homophobe" de son compagnon

Marik Fetouh, adjoint au maire de Bordeaux en charge de l'égalité et de la citoyenneté, va porter plainte mardi après l'agression de son compagnon dans la nuit du 29 au 30 avril. Sur son compte Facebook, il raconte l'agression qu'il qualifie "d'homophobe".

L'adjoint au maire en charge de l'égalité et de la citoyenneté raconte sur son compte Facebook l'agression de son compagnon à Bordeaux : "Hier soir, mon compagnon a été agressé par un individu qui a eu des propos homophobes pour justifier son acte. Je crois qu'on voit clairement des traces de chaussures sur son dos. Soyez rassurés, rien de grave si ce n'est 3 jours d'ITT." Le message a été publié le 30 avril, le lendemain de l'agression qu'il dénonce.

"Dénoncer les faits d'homophobie"

Sur la photo publiée on voit un dos blessé et égratigné. Contacté par France Bleu Gironde, Marik Fetouh n'a pas souhaité s'exprimer et nous a simplement annoncé qu'une plainte serait déposée mardi par son avocat. "Je ne veux pas ressasser. J'ai simplement publié cette photo pour dénoncer les faits d'homophobie encore présents en 2017", a-t-il confié.

Marik Fetouh prévoit de porter plainte

Dans un entretien accordé au site BuzzFeed jeudi, Marik Fetouh détaille les circonstances de l'agression à Bordeaux : "C’était lors de ma soirée d’anniversaire surprise, organisée par mon compagnon." L'adjoint explique dans cette interview au pureplayer que l'agression s'est déroulée à la sortie d'une discothèque bordelaise vers 5 heures du matin devant un vendeur de sandwich. Après l'agression, Marik Fetouh, contacté par téléphone par son ami sort pour voir ce qu'il se passe et parler à l'agresseur, toujours selon BuzzFedd : «Il m’a dit “Oui c’est normal, je l’ai tabassé, c’était un gros pédé.” Il répétait ça en boucle. Il n’avait pas compris que j’étais son compagnon et que j’étais moi-même homo. Non seulement il a reconnu l’agression, mais en plus il la justifiait parce que c’était “un pédé”. Les bras m’en sont tombés.»

Plus de 900 partages

Le message Facebook de l'adjoint a été partagé plus de 900 fois. "L'homophobie est malheureusement encore présente. Les discours de haine et de rejet légitiment les passages à l'acte comme celui-ci. [..] Il est plus qu'urgent de se mobiliser pour éradiquer ce fléau." écrit-il sur son statut.