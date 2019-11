Bordeaux : un an après, l'abattage des marronniers de la place Gambetta n'est toujours pas digéré

Bordeaux, France

Les marronniers abattus il y a un an sur la place Gambetta, à Bordeaux, font toujours parler. Les arbres, enlevés en raison des travaux lancés pour rénover entièrement la place, avaient été défendus par plusieurs associations écologistes ainsi qu'un collectif spécialement créé. Un an après, ce vendredi, ces associations se sont réunies pour un "hommage" aux marronniers, qui a vite pris une tournure plus politique : à l'approche des élections municipales, les associations invitent les candidats bordelais et plus largement girondins à des programmes de transition écologique "sincère" insiste Sandra Barrère, présidente du collectif "Aux Arbres Citoyens ! Bordeaux Métropole."

L'abattage des marronniers de la place Gambetta n'est toujours pas digéré. Catherine trouve "désolant" le nouveau visage de la place en pleins travaux. "Il y avait des impératifs de circulation, je le comprends bien mais tous ces trottoirs sans arbres...je ne comprends pas." Pour Sandra Barrère, l'abattage des arbres a servi d'électrochoc aux élus bordelais, surtout aux candidats aux élections municipales de l'année prochaine, qui font désormais la part belle à la question environnementale.

Sandra Barrère : "Il y a un avant et un après marronniers de Gambetta" Copier

Moins de béton dans les villes, pas de pesticides dans les vignes, les messages étaient nombreux. L'un des candidats à la mairie de Bordeaux, l'écologiste Pierre Hurmic, était à la manifestation ce vendredi. Lui aussi dit avoir "encore en travers de la gorge" l'abattage des marronniers.