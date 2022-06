Bordeaux : un an après les effondrements rue de la Rousselle, les riverains doivent rembourser les travaux

La rue de la Rousselle pourrait être rouverte "entre fin juin et début juillet". Cette annonce de Stéphane Pfeiffer, adjoint au maire de Bordeaux en charge de l'habitat, a été faite lundi 13 juin, quasiment un an après les effondrements des n°19 et n°21.

Les habitants du côté pair bientôt de retour chez eux

"Les travaux de sécurisation de la rue seront terminés le 28 juin", indique la municipalité. A la fin de cette troisième phase du chantier, des experts vont repasser dans chacun des huit immeubles toujours évacués. "Ils valideront ou non la possibilité pour les propriétaires de regagner leur logement". La réouverture de la rue de la Rousselle dépendra également de l'éventuel feu vert des mêmes experts. En juin 2021, treize immeubles, "au maximum", et 130 personnes, avaient été évacués.

"On a plutôt bon espoir que les habitants du côté pair puissent réintégrer leur appartement dès la fin du mois ou tout début juillet", explique Stéphane Pfeiffer. En revanche, les immeubles côté impair (n°15, 17, 23 et 25), qui bordent la dent creuse, pourraient nécessiter des travaux de consolidation. "Personne n'est rentré à l'intérieur depuis un an, on attendra donc les conclusions des experts", poursuit le maire-adjoint de Bordeaux chargé de l'habitat.

Les riverains doivent désormais rembourser deux millions d'euros de travaux

Lors de son point presse lundi soir, la municipalité bordelaise a également abordé "un point compliqué" : le montant du chantier de mise en sécurité de la rue de la Rousselle va devoir être remboursé par les riverains. Après les effondrements, "la mairie s'était substituée aux propriétaires. C'est-à-dire qu'on a fait les travaux à leur place. On a avancé les frais", rappelle Stéphane Pfeiffer.

"De 15.000 euros à 200.000 euros par immeuble"

"Mais la loi nous contraint à ensuite demander le remboursement de ces dépenses", sans quoi les finances de la mairie pourraient être considérées "comme insincères". Les propriétaires vont donc recevoir dans les prochaines semaines un titre de recette avec un courrier du Trésor public leur précisant la somme qu'ils doivent à la Ville de Bordeaux. "Ça va de 15.000 à 200.000 euros par immeuble, en fonction de la quantité des travaux effectués", ajoute l'adjoint au maire en charge de l'habitat.

"On va voir si les assureurs font enfin leur travail"

"C'est la double peine", réagit Anne-Laure Etcharry, propriétaire au 15 rue de la Rousselle. La jeune femme a les larmes aux yeux à la sortie de la réunion avec la mairie ce lundi 13 juin. "On est victimes et on va avoir des frais colossaux pour payer les travaux engagés par la mairie."

Reconnaissant qu'il s'agit de "gros montant pour les propriétaires", la mairie de Bordeaux a engagé des discussions avec le Trésor public afin que "les délais de paiement soient les plus souples possibles". Les riverains vont aussi pouvoir "présenter à leur assureur ces titres de recettes adressés par le Trésor public pour demander une prise en charge des travaux. On va voir si, enfin, les assurances, font le travail premier des assureurs", lance Stéphane Pfeiffer.

"Pour le moment, on a quasiment tous les assureurs qui sont aux abonnés absents", regrette la mairie. "Aucun assureur n'a eu une part d'humanité sur cette situation extraordinaire", déplore également Anne-Laure Etcharry. Seules deux compagnies d'assurance se sont démarquées en prenant en charge des relogements.