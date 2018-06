Bordeaux, France

L'odeur est alléchante dans les cuisines du magasin général de Darwin, rive droite à Bordeaux. A l'occasion du Refugee Food Festival, le restaurant de l'épicerie bio a confié ses cuisines à Jawad et Zainab Al Khajee, couple de réfugiés irakiens. Au menu : salade de légumes accompagnée de kebbeh : galettes de riz/pomme-de-terre fourrées au poulet et épices et frites dans de l'huile.

Les kebbeh, galettes fourrées à la viande et épices. © Radio France - Mélanie Juvé

La cuisine comme réinsertion professionnelle

Arrivés à Pessac en 2016, ce couple de journalistes à fui Bagdad avec leur deux enfants, car l'exercice de leur métier devenait trop dangereux. Cuisiner représente pour eux un nouveau départ. "Je suis très heureuse parce que je peux parler de mon pays au travers de ma culture, explique Zainab. Je pense que beaucoup de personnes ici ne le connaissent pas. C'est important d'en parler car Bagdad c'est devenu très dangereux".

Aujourd'hui, Jawad suit une formation à Lormont pour travailler dans la restauration collective : "J'espère devenir chef cuisiner. J'aimerais ouvrir un restaurant oriental à Bordeaux où dans une autre ville, avec des spécialités irakiennes."

Ce ne sont pas des saveurs qu'on a l'habitude de manger chez nous, donc ça fait découvrir de nouveaux goûts — Anne-Laure, cliente.

Dans ce contexte de crise migratoire il faudrait "plus d'initiatives" de ce genre estime Jonathan, un lient : "Très bon et très frais ! Ce n'est pas habituel. Ça leur permet de s'intégrer et faire partager leur culture. Ne pas être dans le rejet et accepter ce qu'ils ont à nous apporter."