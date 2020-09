Bordeaux : un "Point info femmes" ouvre ce lundi au centre commercial Mériadeck

A partir de ce lundi matin, un Point infos femmes est ouvert au deuxième étage du centre commercial Mériadeck, pour permettre "d'accueillir les femmes et les orienter vers les structures locales existantes", le tout "dans le respect de la confidentialité", pour "sensibiliser le plus grand nombre à l'égalité entre les femmes et les hommes", précise dans un communiqué le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles.

Invitée de France Bleu Gironde ce lundi 7 septembre, sa directrice-adjointe Marie-Françoise Raybaud, décrit un Point Info Femmes, "pas un point info violence", comme ce qui avait été mis en place pendant le confinement. Une notion "beaucoup plus large", qui "permettrait d'accueillir toute femme, qui ne se sent peut-être pas victime de violences, ou a des indices. Mais qui, en tant que femme, ressent bien une problématique".

Il va fonctionner le matin de 9 heures à 13 heures, grâce à des permanences assurées par le CIDEF et par le Centre accueil consultation information sexualité (Cacis). Dans ce centre, des juristes, des psychologues et une travailleuse sociale "habitués à la question des violences" mèneront les consultations. Pour mieux faire connaître ce point accessible aux femmes, des actions de sensibilisation vont être menées dans le supermarché. "On va participer au samedi du supermarché avec un stand, notamment à l'occasion de la Journée internationale des violences faites aux femmes", décrit Marie-Françoise Raybaud.

Cette initiative du CIDEF prend la suite du Point info violences, mis en place pendant le confinement, et destiné aux femmes enfermées avec leur agresseur et victimes de violences dans le huis clos du confinement, qui ont très largement augmenté. Le gouvernement estime que le nombre d’appels reçus par le 3919, le service d’écoute des victimes de violences conjugales, a bondi d'environ 400% entre la semaine du 9 mars 2020 (soit avant le confinement) et la semaine du 20 avril 2020 (pendant le confinement). Le nombre d’appels est ainsi passé de 2 145 à 8 213.

Alors, pendant le confinement, comme dans d'autres centres commerciaux français, un pont infos violences avait été mis en place à Mériadeck. Un point d'accueil avec assez un succès mitigé et peu de visites, monté "en urgence", et visité par "quelques personnes, mais ce n'est pas du tout significatif", reconnaît Marie-Françoise Raybaud. Mais "il fallait le créer", explique-t-elle, pour "toucher des femmes qui ne connaissaient pas ou qui ne pouvaient pas aller dans nos lieux d'accueil, ou nous téléphoner". Et l'initiative a en tout cas permis de poser des jalons, notamment "sur le plan partenarial", avec le supermarché. "Auchan Mériadeck a bien réagi et a bien compris cette problématique de société". Un lieu de passage fréquenté "pour la majorité par des femmes, qui sont sans doute soit victimes, soit témoins", qu'il faut "sensibiliser ces acteurs. Pour accueillir repérer et orienter les femmes victimes de violences".