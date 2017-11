Bordeaux : un nouveau centre d'hébergement et de restauration pour les personnes démunies à Ravezies

Un nouveau bâtiment qui regroupe en un seul et même lieu la restauration et l'hébergement d'urgence pour les personnes qui vivent dans la rue a ouvert ses portes au mois de juin à Bordeaux. Ce pôle social était inauguré ce mercredi en présence de nombreux élus dont le maire de Bordeaux Alain Juppé.

Ce mercredi, Alain Juppé, le maire de Bordeaux a inauguré un nouveau centre d'hébergement d'urgence pour les personnes qui vivent dans la rue. Un centre qui regroupe trois associations en un seul et même bâtiment : les Restos du Coeur, la Halte 33 et le Diaconat de Bordeaux. Le pôle social Ravezies offre des dortoirs sommaires, des lits superposés, des douches communes, un espace de restauration, des sanitaires ainsi que des appartements individuels pour les cas particuliers. Françoise Parrot est présidente de la Halte 33, elle se félicite de pouvoir faciliter la vie des personnes accueilles : "Nous partageons le bâtiment avec les Restos du Coeur donc les personnes qui se lèvent ici le matin après leur nuit peuvent naturellement aller prendre leur petit déjeuner ici".

Encore trop de personnes sur liste d'attente

Alors qu'avant il fallait parfois faire le tour de la ville à pied et dans le froid pour aller récupérer un repas. Uriel Thollas du Diaconat de Bordeaux est fier de pouvoir inaugurer ces nouveaux locaux. Car en déménageant dans ce bâtiment tout neuf, les associations ont également gagné de la place. "On est passé de 38 à 45 places et la Halte a également gagné en capacité d'accueil", se félicite Uriel.

En tout 17 places d'hébergement supplémentaires ont été créées dans ce nouveau centre. Mais ce n'est pas suffisant selon Uriel "malgré les efforts qui ont été faits". Il raconte avoir encore "beaucoup de personnes sur liste d'attente". La préfecture de Gironde prévoit de créer 185 places de plus au total dans le département cet hiver.

Des lits superposés pour héberger les personnes sans domicile fixe en urgence au pôle Ravezies. © Radio France - Chloé Gandolfo