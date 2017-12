Bordeaux, France

Il y a de plus en plus de caméras de vidéoprotection et de vidéoverbalisation dans les rues de Bordeaux. Il y en avait 11 en 2002 , il y en a désormais 105 installées aux 4 coins de la ville.

Le dispositif est désormais incontournable dans la lutte contre la délinquance et les infractions au code de la route (1.700 P.V pour excès de vitesse et stationnement illégal ont été émis l'an passé par les agents de vidéosurveillance). La mairie de Bordeaux vient d'inaugurer son nouveau centre de contrôle.

La salle est équipée d'immenses écrans pour traquer les infractions.

Ils ont les yeux rivés sur le mur d'écran, 18 opérateurs de la police municipale se relayent 24 heures sur 24 pour contrôler les images des 105 caméras. Ces caméras sont installées dans l'hypercentre mais également dans les nouveaux quartiers, aux Bassins à Flots ou à la Bastide. Le nouvel équipement permet de zoomer sur un visage à plus de 400 mètres de l'objectif et de suivre une cible, à distance, de rues en rues.

L'an passé la vidéoprotection a permis d'interpeller 700 individus. "Il n' y a pas débat" explique le maire de Bordeaux. Pour Alain Juppé, c'est un outil incontournable au service des forces de l'ordre.

Bordeaux a de la marge : une caméra pour 2.300 habitants, à Nice c'est une caméra pour 300 habitants !

- Alain Juppé

Pour autant les caméras ne remplaceront jamais complètement la présence sur le terrain. Alain Juppé tient à le rappeler. Il a demandé au ministre de l'Intérieur d'inscrire Bordeaux sur la liste des villes pilotes pour la mise en place de la police de sécurité du quotidien.