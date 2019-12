Bordeaux : un "plan skate" pour réconcilier skateurs et riverains

Bordeaux, France

Des bancs en granit, des sculptures dédiées... la mairie de Bordeaux veut développer la pratique du skate dans des espaces dédiés en ville, tout préservant les riverains des nuisances sonores. Pour cela, elle va présenter "un plan skate" au conseil municipal de ce mercredi 18 décembre. Le schéma directeur prévoit à court terme des aménagements dès l'année prochaine.

Le but : inciter les skateurs à se diriger vers des équipements dédiés à la pratique pour délaisser les lieux interdits comme la future place Gambetta, mais aussi partager les espaces avec les habitants. Des aménagements inspirés du modèle scandinave selon les acteurs du "plan skate".

Aménagements partout en ville

Une expérimentation de ces bancs plus robustes est prévue dans plusieurs lieux de la ville. Début 2020 sur le parvis des Capucins ou encore le parvis de la gare côté Belcier. En 2022 un site de 600 m2 sera aménagé sur la place de la République avec un sol en béton lisse. A Mériadeck, des aménagements de la terrasse Koening sont en cours pour une livraison en février 2020.

Le skatepark des Chartrons, considéré comme en mauvais état par les pratiquants, sera complètement rénové. Un skatepark dédié au pratiques plus sportives, avec un "bowl", une cuvette, sera aménagé, mais les discussions se poursuivent pour trouver le lieu.

Moins de plaintes de riverains

Depuis 2017, la pratique du skate est autorisée sur certaines places seulement à des heures et jours précis, comme la place Pey Berland. Fin avril 2018, la mairie de Bordeaux avait embauché des jeunes médiateurs en service civique pour faire respecter ces règles et instaurer le dialogue entre riverains et skateurs.

Un dispositif qui porte ses fruits d'après Léo Valls, skateur professionnel qui a participé à l'élaboration de ce "plan skate" : "On a beaucoup moins de plaintes de riverains depuis la mise en place de ce dispositif, qui a été bien respecté par les pratiquants qui ont compris le but de la démarche qui est de partages les espaces et de rendre à nouveau possible cette pratique sans avoir a être dans l'interdit. En effet les espaces interdits sont aujourd'hui bien respectés."

35 000 personnes pratiqueraient régulièrement le skate dans la Métropole. Concernant le financement de ces dispositifs, la mairie a prévu un budget de 450 000€ pour l'aménagement de la place de la République, ou encore 366 000 € pour la terrasse Koening.