Bordeaux : le Carillon, un réseau de commerçants qui aide les sans-abri finaliste d'un concours

Bordeaux, France

Il s'appelle le Carillon. Ce réseau de commerçants solidaires existe dans plusieurs villes de France dont Bordeaux, où il a été crée il y a un an environ. Aujourd'hui 55 commerces de l'hyper-centre proposent des services gratuits aux personnes sans-abri, comme un café suspendu, un accès aux toilettes, au wifi ou un service de bagagerie. Ils se reconnaissent grâce à une étiquette collée sur la devanture, illustrant un carillon.

Le réseau national est finaliste du concours "Google Impact Challenge", qui récompense une initiative d'inclusion numérique. En cas de victoire, le Carillon remporterait 600 000 € ce qui permettrait d'étendre le réseau dans une quarantaine d'autres villes françaises. Les votes se terminent le 12 novembre sur ce site.

Lutter contre l'exclusion numérique

En plus d'un accès au wifi, les commerçants peuvent permettre aux personnes dans le besoin de recharger leur téléphone. Certaines associations partenaires de l'antenne mettent même des ordinateurs à disposition. "Cette exclusion numérique est de plus en plus prégnante, car aujourd'hui on doit faire toutes ses démarches en ligne." explique Mathilde Beauvois, co-directrice du réseau bordelais.

Le réseau compte à Bordeaux une trentaine de bénévoles, mais les responsables lancent un appel pour recruter de nouvelles personnes. Vous pouvez les contacter via bordeaux@lecarillon.org