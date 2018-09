Elles s'appellent Leslie et Mathilde et lancent ce jeudi, le Carillon de Bordeaux, un réseau de solidarité impliquant commerçants habitants et sans domicile fixe, pour améliorer leur quotidien et lutter contre l'isolement.

Le Carillon existe depuis trois ans à Paris, et depuis quelques mois à Nantes ou encore Marseille. L'idée est la même partout. Créer un réseau local de solidarité impliquant les commerçants qui peuvent offrir de petits services, mais également les habitants, pour récréer du lien social et lutter contre l'isolement des sans-abris.

Le Carillon est un réseau solidaire favorisant les nouvelles formes d' #Engagementcitoyen afin de permettre à chacun d'agir, à son échelle, pour améliorer le quotidien des personnes #sansdomicile

Découvrez comment agir 👉 https://t.co/8mqOVlvmHLpic.twitter.com/wXnEyP8J7T — Le Carillon (@lecarillon_) January 18, 2018

A Bordeaux, l'initiative revient à Leslie Riahle et Mathilde Beauvois. En six mois, elles ont déjà convaincu 26 commerçants des quartiers St Paul St Michel St Pierre ou Pey-Berland, d'offrir des "cafés suspendus", un accès au WC, à la prise de courant ou au micro-ondes pour recharger son portable. Des petits services qui sont en fait un prétexte, pour un échange, pour reconnaître une place aux sdf, et leur redonner confiance et leur remettre le pied à l'étrier. "Nous n'avons pas de baguette magique, mais c'est, chacun à son niveau, pour chacun d'entre nous, agir et casser les préjugés sur le monde de la rue" explique Leslie Riahle. Le réseau a été lancé après un diagnostic établi avec différentes associations comme le Samu Social ou le Secours Populaire.

Le Wanted café de Bordeaux, propose notamment des cafés suspendus, avec le Carillon © Radio France - Stéphanie Brossard

Soirée de lancement du Carillon de Bordeaux, ce jeudi 27 septembre à partir de 19h30 au Wanted Café, rue des Douves à Bordeaux.