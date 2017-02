Bordeaux : une action choc contre la maltraitance animale dans les abattoirs

L'association L214 a organisé ce samedi à Bordeaux, place de la Comédie, une action de sensibilisation contre la maltraitance animale dans les abattoirs.

Une trentaine de bénévoles de l'association L214 ont participé à une action de sensibilisation ce samedi à Bordeaux. Durant deux heures, ils sont restés immobiles, en rang d'union, munis de pancartes, d'ordinateurs, d'affiches. Leur contenu : des images et slogans chocs de maltraitance animale et de mises à mort dans les abattoirs français.

Des images chocs issues des vidéos dévoilées par l'association © Radio France - Pauline Pennanec'h

"On n'essaye pas d'accabler les salariés des abattoirs"

Une action nationale décidée suite à la diffusion du reportage d'Envoyé Spécial sur France 2 mercredi dernier. Intitulée "Ouvriers d'abattoirs : des bourreaux ou des hommes ?", l'enquête a donné la parole aux ouvriers qui y travaillent. "On n'essaye pas d'accabler les salariés des abattoirs, mais c'est tout un système global. On n'est pas là pour moraliser, juger, on est plutôt là pour informer et sensibiliser la population" explique Audrey Teillet, référente de l'association l'association L214 à Bordeaux.

"Le souhait serait de fermer les abattoirs" explique Audrey Teillet, référente de l'association L214 à Bordeaux

Les bénévoles sont allés à la rencontre des passants pour les informer des conditions de mises à mort des animaux abattus en France. Trois millions seraient exécutés chaque jour dans l'Hexagone, selon l'association.