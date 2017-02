Bordeaux : une campagne dans les trams et les bus contre le harcèlement sexiste

Jusqu'au 8 mars, journée des femmes, une campagne d'affichage a lieu dans les bus et les trams TBM de la métropole de Bordeaux. Une étude de 2016 révélait que 80% des voyageuses bordelaises étaient victimes de harcèlement.

Une campagne d'affichage contre le harcèlement sexiste est menée dans les trams et les bus TBM de la métropole de Bordeaux. Elle va durer jusqu'à la journée des femmes le 8 mars. Tout est parti en fait d'une étude de 2016 intitulée "femmes et déplacement"s" et qui avait révélée que 80% des voyageuses sur le réseau bordelais se disaient victimes de harcèlement.

Le collectif bordelais pour les droits de femmes alerte depuis longtemps la métropole de Bordeaux sur une situation préoccupante dans les trams, les bus mais aussi dans la rue. Cette campagne, qui suit l'étude de 2016 organisée sous l'égide de plusieurs sociologues, est la première du genre à Bordeaux. Sur l'affiche, il n'y a pas de photos mais le plan d'une ligne de tram avec ses stations et une peur grandissante pour la voyageuse à chaque fois que l'on avance comme par exemple "pourquoi il me regarde comme çà" ; une station plus loin" je rêve où il colle à moi "ou encore "je sens sa main là"...et çà continue jusqu'à "stop çà suffit".

Les affichettes restent discrètes dans les trams. c'est un début. La campagne ne sera sans doute pas la dernière.