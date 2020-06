Bordeaux : une centaine de personnes place de la Victoire en hommage à Georges Floyd

Sur un appel de l'association SOS Racisme, une centaine de personnes se sont rassemblées place de la Victoire à Bordeaux. Le but de ce rassemblement était de rendre hommage à Georges Floyd, cet Afro-américain tué lors d'une interpellation policière aux Etats-Unis, dont les obsèques se déroulaient dans le même temps de l'autre côté de l'Atlantique.

Pendant une heure et demi plusieurs personnes se sont succédé au micro pour dénoncer les violences policières et le racisme. "Il faut que les gens s'expriment pour faire avancer les choses, c'est d'ailleurs le but de ce rassemblement, montrer que nous ne lâcherons rien," déclare Rama Diop la présidente de SOS Racisme Gironde.

Beaucoup de personnes blanches ont tenu à être présentes pour lutter contre le racisme. "En tant qu'homme blanc je me sens privilégié. Je suis ici pour rappeler que nous sommes tous des humains et que nous devrions tous être égaux," lâche François, un manifestant.

Le rassemblement s'est achevé par 8 minutes 46 de silence. Une durée symbolique puisque c'est le temps que Georges Floyd a passé plaqué au sol avant de mourir.