Bordeaux : Une quarantaine de commerçants de La Bastide critiquent le Pont de pierre sans voiture

Alors que la décision définitive sur la fermeture définitive (ou non) du Pont de pierre de Bordeaux aux voitures, un collectif de commerçants a ramené le sujet sur le tapis ce week-end, et interpellé Alain Juppé, lors du conseil de quartier de La Bastide.

Ils s'étaient donné le mot. Quelques minutes avant le début du conseil de quartier de La Bastide, à la maison cantonale de ce quartier de Bordeaux, les membres du Collectif des commerçants de la rive droite se sont rassemblé devant la porte. Objectif : intercepter Alain Juppé avant son entrée dans la salle. Ils ont profité de ces cinq minutes pour lui évoquer leurs problèmes. Depuis la fermeture du Pont de pierre, qu'ils avaient contesté dès sa mise en place au mois d'août, ils en sont sûrs : leurs commerces sont en danger. Et ils ne veulent pas attendre la décision définitive sur la fermeture du Pont de pierre aux voitures, prévue début janvier lorsque le comité de pilotage (experts, mairies de Cenon, Floirac et Lormont, et élus de Bordeaux) aura rendu ses conclusions.

Revenir en arrière ne serait pas un bon signal, pour Alain Juppé

"Nous sommes une quarantaine de commerçants de La Bastide. Cela peut sembler peu, 40, mais nous créons des emplois, et nous sommes en train de perdre notre commerce, explique Marielle, qui tient un salon de tatouage sur la rive droite. Et nous sommes tous en baisse de chiffres d'affaires". Dans la salle du conseil de quartier, la fermeture du pont de pierre ne fait pas l'unanimité, mais les commerçants sont les plus revendicatifs. Alain Juppé, lui, reste, lui convaincu que l'expérimentation est positive. Devant une salle comble, il martèle : "revenir en arrière ne serait pas un bon signal. "Beaucoup de personnes y sont très favorables, y compris à La Bastide explique-t-il. Vous avez vu qu'il y a eu des applaudissements nourris lorsque j'en ai parlé. C'est vrai que les difficultés concernent surtout les commerçants".

Pour Alain Juppé, les mécontents de la fermeture du Pont de Pierre ne représnetent qu'une minorité sur la rive droite. © Radio France - Thomas Coignac

Le collectif dénonce un licenciement économique à cause du Pont de pierre

Ceux-ci regrettent une décision qu'ils estiment prise sans concertation suffisante. "On aurait voulu être plus écoutés, nous ne sommes pas venus protester de gaieté de cœur, regrette Emmanuelle, fleuriste, tout près du Pont de pierre. Il y a beaucoup de gens, qui étaient de passage en voiture, que l'on ne voit pas plus". Et le collectif dénonce déjà un licenciement économique causé par le Pont de pierre, dans une pharmacie. "Ce qui a conduit cette pharmacie à réduire ses horaires d'ouverture. Une pharmacie, ce n'est pas normal, quand même !, s'indigne Patrick Youf, buraliste, et l'un des meneurs de l'association.

Il attend désormais une table ronde qui aurait été promise par la mairie. "Il ne faut pas nous présenter comme des râleurs, on n'est pas contre la fermeture. Il y a des solutions, l'aménager autrement, attendre que le pont Simone-Veil soit construit... Pour ne pas que l'on meure tout simplement". De son côté, Alain Juppé a promis des indemnisations aux commerçants, si la véracité de l'impact de la fermeture du Pont de pierre est confirmée.