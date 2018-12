Bordeaux : la cuvée souvenir de la cave de la Cité du Vin

Bordeaux, France

Comme la Cité du Vin, la cave Latitude 20 accessible sans ticket d'entrée dans le hall du musée a passé le cap des deux années d'existence. Ses promoteurs ont eu l'idée de développer leur propre cuvée. Sous la direction de l’œnologue mondialement connu Michel Rolland, ils ont sélectionné un château du Bordelais, dessiné une étiquette qui rappelle la déco et les luminaires de la cave, et commercialisent désormais une bouteille baptisée "Latitude 20" du millésime 2015 vendue à 8,90 euros.

Bordeaux sait fabriquer des vins plaisir et abordables.

La cave de la Cité du Vin souhaitait permettre à ses visiteurs de partir avec un souvenir typique. Au-delà des ventes classiques des quelques 800 références disponibles sur place provenant de 170 pays. Les vins de Bordeaux sont déjà les plus demandés par les visiteurs, ils représentent 48% des 150 000 bouteilles vendues chaque année par Latitude 20 (34% pour les vins du monde et 18% pour les autres régions viticoles françaises). Les responsables de la cave, dont Régis Delthil qui possède trois autres sites de vente sur Bordeaux, ont donc décidé de lancer cette cuvée spéciale. "On souhaitait avoir un produit de bon rapport qualité-prix représentatif de la place de Bordeaux, détaille Régis Delthil. Il est important de montrer que Bordeaux sait fabriquer des vins plaisir et abordables".

Un appel à candidatures a été lancé et c'est le Château Lauduc, appartenant à Hervé Grandeau, qui a été sélectionné. "Nos vignes s'étalent sur huit communes proches de Bordeaux, explique celui qui est aussi le président de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux. Nos chais se trouvent sur la commune de Tresses. Pour nous, c'est un honneur d'avoir la signature de Michel Rolland sur nos bouteilles".

C'est dans l'air du temps.

Car Michel Rolland n'a pas hésité à signer cette cuvée Latitude 20. La superstar de l’œnologie qui prodigue ses conseils dans le monde entier (il travaille sur plus d'une centaine de propriétés essentiellement à Bordeaux et en Californie dont à Bordeaux Angélus, Ausone, La Dominique, La Gaffelière, Clinet, Lascombes ou Pontet-Canet...) cautionne un vin de moins de dix euros. "En 45 ans, j'ai sans doute fabriqué plus de vins de ce prix là que de grands crus, argumente-t-il. Et vous savez, c'est dans l'air du temps. Les consommateurs achètent à des prix plutôt moyens. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des grands vins. A partir du moment où le produit est bon, et de manière très professionnelle bien sûr, il n'y a aucune difficulté à signer".

Les promoteurs de cette cuvée souhaitent également adresser un petit signe aux restaurateurs installés en ville. "Il y a un phénomène en ce moment à Bordeaux, affirme Régis Delthil. Les restaurateurs proposent de moins en moins de vin locaux. Et c'est difficile de trouver sur table un Bordeaux à moins de 25 ou 30 euros. Le CIVB (Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, NDLR) s'en est ému. Notre démarche entre aussi dans ce cadre là". La bouteille Latitude 20 est ainsi proposée à 18,90 euros à la brasserie du même nom qui se trouve juste à côté de la cave.