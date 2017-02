Bordeaux : une expérience de trois mois pour tenter de faire cohabiter skates et riverains

Confrontée aux protestations des habitants du centre-ville, la mairie de Bordeaux met en place une expérimentation de trois mois pour tenter de réconcilier les adeptes du skate et les riverains.

Ils sont aujourd'hui 4000 jeunes à pratiquer le skate à Bordeaux. C'est 10 fois plus qu'il y a 5 ou 6 ans. Et ce boom de cette pratique de rue au départ, n'est sans poser de difficultés de cohabitation entre les skateurs et les riverains du cœur de ville. Après les multiples protestations des derniers mois, la mairie de Bordeaux a engagé une concertation entre les deux parties et décider de tenter une expérience pour réconcilier deux parties qui semblent réconciliables.

Le skate normalement interdit, devient autorisé... sous certaines conditions

C'est normalement interdit (sous peine d'amende jusqu'à 85 euros) mais dans les faits, les skateurs s'adonnent à leur passion dans la rue, au point que des riverains s’agacent et saisissent la mairie de Bordeaux pour demander que ça cesse : marre du bruit des planches à roulettes à longueur de journée et même parfois la nuit. Pour essayer de mettre fin à ce conflit, une expérimentation de trois mois va être menée à partir de la mi-mars : l'usage du skate sera autorité de 11h à 20h les mercredis et samedis, places Pey-Berland, Jean Moulin, de la Comédie, des Commandos de France, rue St Sernin, cours du Chapeau Rouge et parvis du Droit de l'Homme.

Reportage France Bleu Gironde place Pey-Berland Partager le son sur : Copier

Durant ces trois mois, la ville de Bordeaux va également étudier la possibilité de réaliser et de financer un deuxième skate-park, place de la République.