Bordeaux : une lycéenne sri lankaise menacée d'expulsion, le lycée Magendie vent debout

Un rassemblement de soutien prévu ce jeudi (13h) devant le lycée Magendie, une pétition en ligne... La mobilisation autour de Shenaya a été aussi massive que le courrier reçu le 6 septembre avait été brutal. Après presque 4 ans en France, on lui donnait 30 jours pour la quitter, les services préfectoraux lui reprochant notamment de ne pas avoir d'attaches assez solides en France.

"En tant qu'enseignant, nous sommes porteurs des valeurs de la République, rappelle Alain Charlier professeur et membre du comité de soutien. La liberté, l'égalité et la fraternité. Quand on est face à ces situations là, on ne peut que déplorer le décalage immense qui existe entre les valeurs de la République telles que nous devrions être en mesure de les faire vivre au lycée et ces décisions administratives qui sont considérées comme iniques par la majorité du corps enseignant."

Soutien aussi des élèves, ceux qui au quotidien côtoient une jeune fille de 18 ans qui s'est parfaitement fondue dans le paysage du lycée et qui vient d'obtenir un 15 à l'oral de Français. Sandrine Nebout se souvient de l'avoir accueilli en 2020 dans sa classe réservée aux élèves allogènes.

"A l'époque elle avait un français encore chancelant. Et j'ai vu année après année ses progrès, non seulement dans l'apprentissage de la langue mais aussi ses progrès scolaires et puis son intégration. Sa parfaite intégration. Ella a reconstruit sa vie ici, elle s'est reconstruite elle-même. C'est pour ça qu'il est inenvisageable qu'elle rentre chez elle, pays dans lequel sa sécurité n'est pas garantie."

"J'ai recommencé ma vie, je veux créer un bon avenir pour moi"

"Son visage incarne une réalité qui est souvent masquée et qu'il faut vraiment mettre en lumière, poursuit l'enseignante. Ces jeunes souffrent de ces OQTF, c'est vraiment une violence inouïe qu'il leur est faite. C'est une réalité qu'on connaît bien. Il y a même parfois des expulsions de mineurs dans des hôtels à cinq heures du matin. Il faut rappeler que ce sont des enfants."

Un retour au Sri Lanka, que ses parents ont fui pour des raisons politiques, Shenaya ne veut pas en entendre parler. Pas après tous les efforts faits pour s'adapter à une nouvelle existence.

"J'ai recommencé ma vie, je veux créer un bon avenir pour moi, explique-t-elle, mais aussi pour mes parents. Ils ont fait beaucoup de choses pour moi, quand on est arrivé ici c'était vraiment difficile. Ils ont fait tout ce qu'il faut pour me donner une vie confortable, pour me donner une bonne éducation. C'est ça mon but aussi."

Le préfet de Gironde s'est engagé à réétudier le dossier. Si le recours de son avocat, qui suspend la décision, est accepté, Shenaya espère fêter son bac avec ses amis en juin prochain avant de se lancer dans des études de vétérinaire.