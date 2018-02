Bordeaux, France

C'est la première église bordelaise du vingt-et-unième siècle, la première construite depuis 40 ans en Gironde : l'église Notre-Dame-du-Lac a officiellement ouvert hier matin, quartier Ginko, entre les Aubiers et Bordeaux-Lac, avec la cérémonie de consécration présidée par le cardinal, Mgr Jean-Pierre Ricard. Cette salle de 150 places , située au milieu d' immeubles encore en construction , a été édifiée en 18 mois, et elle a coûté 2 millions d'euros au diocèse de Bordeaux, qui pour financer ce chantier, a dû vendre plusieurs salles paroissiales , et deux autres églises désaffectées, aux Chartrons et à Talence.

Nous avons voulu une église accueillante pour tous. C'est à la fois un point de repère dans le paysage, et un lieu qu'il faut désormais faire vivre, en construisant une communauté paroissiale" - Mgr Jean-Pierre Ricard, le cardinal de Bordeaux

"Une église chaleureuse, pour tous" Mgr Jean-Pierre Ricard, cardinal de Bordeaux Copier

Une église au milieu d'immeubles encore en construction © Radio France - Pierre-Marie Gros

L'architecte, Emilie Lovato-Brochet, a conçu une église résolument moderne, tout en béton à l'extérieur et où le bois domine à l'intérieur, avec un clocher qui ressemble à un doigt pointé vers le ciel, et une croix , visible à la fois en dedans et en dehors de l'édifice.

J'aime beaucoup le contraste entre le gris de l"extérieur, et la chaleur et la clarté de l'intérieur. C'est comme une église de village, mais d'un village un peu particulier, en train de se construire, avec des grues partout" - Le père Christian Alexandre, curé de la paroisse.

Pendant la cérémonie de consécration de l'église © Radio France - Pierre-Marie Gros

Cette église a évidemment pour mission de réunir les fidèles du quartier, mais aussi des Aubiers, mais aussi de participer à la vie sociale de ce quartier en devenir.

Nous venons tous de partout et de nulle part dans ce quartier, ça va donc nous permettre de mieux nous connaître. Nous avons en projet d'organiser des recontres multi-confessionnelles avec les autres communautés religieuses. Nous voulons que cette église devienne le coeur de Ginko. - Eliane , une des paroissiennes, a suivi les travaux depuis le début.

Mgr Ricard, pendant la première messe célébrée à l'église Notre-Dame-du-Lac © Radio France - Pierre-Marie Gros

"Devenir le coeur du quartier" Copier

La nouvelle église du quartier Ginko, vue de l'arrière © Radio France - Pierre-Marie Gros

La messe sera désormais célébrée tous les dimanches soirs à l'église Notre-Dame-du-Lac