Bordeaux : une nuit de la solidarité pour "prendre conscience de l'ampleur du sans-abrisme"

La solidarité, c'est le mot d'ordre de l'année 2022 pour le maire de Bordeaux, qui présentait ses vœux à la presse, ce mardi. Parmi les projets de l'année : une réflexion sur une mutuelle solidaire et sur une sécurité sociale alimentaire. Mais aussi, tout un travail autour des sans-abris. Il commencera dès le 20 janvier, avec une nuit de la solidarité. "Nous allons recenser, avec 450 bénévoles, tous les sans-abris de la ville", explique Harmonie Lecerf, adjointe au maire de Bordeaux, en charge de l'accès aux droits et des solidarités.

On meurt dans la rue à Bordeaux et partout en France - Harmonie Lecerf, adjointe au maire en charge de l'accès aux droits et des solidarités

"Il faut aller recenser parce qu'on a besoin de faire un diagnostic, poursuit l'élue. On ne peut pas régler un problème qu'on ne connaît pas et en quantité et en qualité. Donc, on doit les recenser les personnes et mieux connaître leur profil pour avoir ces données disponibles pour toutes les institutions, pour prendre des politiques publiques qui soient adaptées". Alors, au-delà des chiffres, qu'attendre de ce genre de nuit de la solidarité ? "Une prise de conscience", déclare Harmonie Lecerf, de l'ampleur du phénomène et du fait que certaines personnes dorment à la rue "parce qu'il n'y a pas assez de solutions ou parce que les solutions ne sont pas adaptées au profil".