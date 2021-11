Bordeaux : une opération de sensibilisation autour du CBD

Plusieurs vendeurs de CBD de l'Union des professionnels du CBD se sont retrouvés à Bordeaux ce samedi, pour essayer de sensibiliser aux bienfaits du cannabidiol, et pour expliquer leurs craintes autour de l'avenir de la filière. Selon le syndicat, un arrêté menace les emplois du secteur.

Vous avez peut-être remarqué un stand vert et blanc ce samedi 20 novembre en passant place Stalingrad, sur la rive droite. Il s'agissait en fait d'une opération de sensibilisation au CBD, le cannabidiol. Une molécule non addictive extraite du chanvre. Elle permet de notamment de détendre les muscles, et peut être utilisée sous forme d'huile, par exemple. Mais c'était un syndicat qui était présent sous cette tente. L'union des professionnels du CBD entend autant faire connaître la plante aux potentiels usagers, qu'exprimer leurs craintes que la filière disparaisse.

Un arrêté menace la filière

Charles Morel est le président de ce syndicat créé en juin dernier. Selon lui, il représente environ 400 professionnels. Il explique qu'il y a "une menace pour à cause d'un projet d'arrêté qui prévoit l'interdiction de la fleur de CBD. Son exploitation représente 70% du chiffre d'affaires de la filière. Vous pouvez imaginer l'effet que ça fait d'être privé de 70% de vos revenus". Ce sont aussi les 25 000 emplois revendiqués par Charles Morel qui pourraient être menacés. Il ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne comprend pas que "il y a un besoin de la population de consommer des produits naturels, avec des effets relaxants, apaisants, et même des effets thérapeutiques".

A Bordeaux, une trentaine de boutiques vendant du CBD existent selon le syndicat. En tout en France, il y en 1700, et 7000 buralistes qui commercialisent du CBD.