Elle n'avait pas pu avoir lieu l'an dernier pour cause de covid, une paëlla était organisée et distribuée gratuitement par le bar-restaurant la Bodega Bodega ce samedi 25 décembre, rue Pilier des tutelles à Bordeaux. Une occasion de fêter Noël pour les personnes seules et les plus démunies.

Bordeaux : une paëlla du coeur organisée pour les personnes seules et les plus démunis

C'est un événement presque ancré dans la ville de Bordeaux. Depuis plus de 25 ans le bar-restaurant la Bodega Bodega organise une paëlla du cœur le 25 décembre de chaque année pour permettre à ceux qui ont réveillonné seuls le 24 décembre au soir, et les personnes en grande précarité, de venir passer un bon moment de convivialité autour d'une bonne paëlla, d'un verre de vin chaud et de toasts de foie gras.

Des gens dansent lors de cette paëlla du coeur. © Radio France - Erwan Chassin

Si l'an dernier, à cause du covid et des restrictions sanitaires, l'événement n'a pas pu se tenir, cette année près de 800 personnes en situation de précarité comme des personnes à la rue ou vivant seules, se sont donné rendez-vous.

Distribution de la paëlla du coeur par les bénévoles. © Radio France - Erwan Chassin

Avec guitares, trompettes et cymbales un groupe et sa chanteuse, donnent le ton en chantant des musiques du répertoire français et les gens se mettent à danser, parfois entre inconnus. D'autres rigoles en attendant le repas de fête, ce qui donne à l'événement des airs de guinguette ou de grande réunion familiale.

Distribution de vin chaud pour patienter avant l'arrivée sur les tables de la paella. © Radio France - Erwan Chassin

800 personnes, cela fait beaucoup de bouches à nourrir pourtant c'est moins que l'édition 2019 qui avait permis à 1000 personnes de venir se restaurer toujours gratuitement. En totalité cette année, la Bodega Bodega qui organise l'événement a cuisiné plus de 50 kilos de riz et autant de crevettes, de coquillages ou de poulet.

Des ingrédients donnés gratuitement par les fournisseurs du restaurant.

Toasts de foie gras distribués par des bénévoles. © Radio France - Erwan Chassin

Après plus de 25 ans de paëlla du cœur, Emmanuel Dublé l'un des patrons de la Bodega Bodega voit une évolution des profils de bénéficiaires. Selon lui, si les sans domicile fixe répondent toujours autant à l'invitation, Emmanuel Dublé voit également arriver de plus en plus de familles dans le besoin.

Il confie que "bien sûr la paëlla du cœur se déroulera aussi longtemps que possible " mais qu'il aimerait un jour ne plus avoir besoin de la servir. "Ce serait bon signe. Cela voudrait dire que la pauvreté aurait disparu".