Bordeaux : Une proposition de loi pour mieux protéger les victimes d'effondrement d'immeubles

La députée LREM de la 2e circonscription de la Gironde Catherine Fabre va déposer à l'Assemblée d'ici à la semaine prochaine un texte visant à mieux protéger les victimes d'effondrement d'immeubles, en plus de garantir la solidité des bâtis. Cette proposition de loi, "construite sur le terrain" en association avec les collectifs de sinistrés, notamment celui de la rue de la Rousselle, vise à ce que les victimes ne se retrouvent plus livrées à elles-mêmes, oubliées par les assurances, comme cela est aujourd'hui le cas.

L'origine de cette proposition de loi, selon Catherine Fabre, est ainsi de venir "combler un vide juridique. Aujourd'hui, dans les contrats d'assurance, il n'y a pas du tout la possibilité de réparer les préjudices d'un effondrement". Parmi les mesures concrètes de la proposition, "permettre qu'un fonds d'indemnité soit débloqué très rapidement pour les sinistrés".

Les sinistrés, justement, apprécient l'initiative, même s'ils ne sont pas dupes : "La proposition mettra probablement plusieurs années avant d'aboutir. Tout ça me paraît trop long", confie Jean-Michel Villain, 75 ans, habitant du numéro 17 (le 19 et le 21 se sont effondrés). "En Floride, ils ont eu des problèmes analogues : au bout 1 an, il y avait eu indemnisation !", grince-t-il. Thomas Douffre, président du collectif de la Rousselle, association des victimes, rappelle que "beaucoup d'étudiants et de professionnels ont du partir du jour au lendemain, tout racheter, à leurs ressources, alors qu'ils n'y sont pour rien, simplement parce que l' immeuble d'un voisin s'est effondré..."

L'autre intérêt de cette loi est selon lui d'attirer l'attention, et peut-être ainsi de réveiller les assureurs, "qui continuent de faire la sourde oreille : il faudrait que l'on puisse être défrayés de nos frais".

"Timing très étonnant" selon Nicolas Thierry

Nicolas Thierry, candidat de l'Union Populaire et adversaire de Catherine Fabre dans cette circonscription de Bordeaux-2 pour les législatives à venir, salue "évidemment l'initiative sur le fond : il y a 6000 logements dans Bordeaux et ses alentours qui sont dans un état indécent". En revanche, le moment choisi par Catherine Fabre pour présenter cette proposition lui semble "très étonnant. Que cela surgisse à la fin de son mandat, à 5 semaines des législatives... A ce timing étonnant s'ajoute le fait que la mairie n'a jamais été informée, alors-même que la municipalité travaille sur les effondrements de la rue de la Rousselle depuis bientôt un an !"

Catherine Fabre, elle, répond avoir auditionné de nombreux acteurs, institutionnels et privés, comme des assurances. Pour le reste, elle se défend de tout projet électoraliste : elle estime simplement faire son travail de député, jusqu'au bout de son mandat. "Il est important que la situation puisse avancer au plus vite".

Pour Catherine Fabre et les habitants sinistrés, un mot d'ordre : "plus jamais ça !" © Radio France - Arthur Fradin

Enorme inconnue pour les habitants du côté impair

En attendant, les premiers habitants de la rue de la Rousselle, ceux qui habitent côté pair vont pouvoir réintégrer leurs logements, "dans le courant du mois de juin", indique Thomas Douffre. Pour les habitants du côté impair, cela reste une "énorme inconnue ! Les bâtiments doivent être réparés, et pour certains, reconstruits. On attend les services de l'état, et leur expertise pour aider à la reconstruction de ces immeubles, ce que les simples copropriétaires ne peuvent pas faire tout seuls".