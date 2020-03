Bordeaux : une table d'orientation en relief a été inaugurée devant la Cité du vin

La mairie de Bordeaux et l'Union nationale des aveugles et déficients visuels (UNADEV) ont inauguré une nouvelle table d'orientation devant la Cité du vin, quartier Bacalan, jeudi 05 mars. Une œuvre en bas-relief sculptée par François Didier et la Fonderie des Cyclopes, et destinée aux aveugles et mal-voyants.

4 tables d'orientation à Bordeaux

Avant le discours d'inauguration, Patrick et Richard ont pris le temps de toucher chaque bâtiment de la table d'orientation. Patrick, la cinquantaine, a perdu la vue il y a 25 ans. Avec cette sculpture en bas-relief, il redécouvre le quartier de Bacalan. "On a l'impression de ressentir, de se visualiser dans l'espace. Quand je passe en voiture dans le quartier, il semble très grand. À un moment on ne sait plus où est-ce qu'on est. Là on reconnait certains monuments qui sont toujours là et qu'on a connu il y a très longtemps."

Il existe quatre tables d'orientation de ce type dans Bordeaux. © Radio France - Simon Cardona

Ça ouvre plein de perspectives

"Je croyais que c'était l'élément central du quartier, raconte Charles en faisant le contour de la sculpture de la Cité des vins avec ses doigts. Alors qu'il y a plein d'autres choses. Ça ouvre plein de perspectives."

Un an de conception

François Didier n'en est pas à sa première table d'orientation en relief. La première à Bordeaux a été conçue il y a plus de dix ans. Il n'y a pas que les aveugles et les mal-voyants qui s'intéressent à ses œuvres. "Chaque fois que je me promène dans Bordeaux, je vois des gens devant et c'est toujours très intéressant, explique l'artiste. Un des défauts de beaucoup d'œuvres qu'on place dans l'espace public, c'est que les gens ont un peu l'impression qu'on leur balance ça et 'débrouillez-vous'. Alors que là au contraire, on invite les gens à y toucher, ça introduit un rapport beaucoup plus intéressant à l'œuvre d'art."

Les trois autres tables d'orientation bordelaises se situent en face du Grand-Théâtre, à Porte Cailhau, et place Pey Berland.