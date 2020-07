Bordelaise installée au Brésil : "Nous ne savons toujours pas à quel point nous sommes infectés par le Covid"

Au Brésil, comme en France, l'heure est au déconfinement. Le pays est pourtant le deuxième le plus touché au monde et le virus y circule toujours activement. Comment la population vit-elle la situation ? La réponse d'une Bordelaise installé à Récife, dans le nordeste brésilien.

La situation sanitaire semble plutôt stable en France sur le front du coronavirus. Mais partout dans le monde, des pays, des régions se reconfinent pour freiner sa progression. Au Brésil, deuxième pays le plus touché au monde derrière les États-Unis, l'heure est plutôt au déconfinement, pourtant le Covid circule toujours activement. Comment la population perçoit-elle la situation ? France Bleu Gironde a posé la question à Sarah Le Rozier, elle a quitté Bordeaux il y a un an et demi pour s'installer à Récife, dans le nordeste brésilien.

France Bleu Gironde : il y a quelques jours le président brésilien, Jaïr Bolsonaro, a été testé positif au coronavirus. Cela a-t-il eu un impact sur sa politique face au virus ?

Sarah Le Rozier : Je dirais que non. Bon, il l’a quand même bien cherché, sa politique n'a pas été très correcte dès le départ. Mais il n’en fait pas une grande histoire. Ce sont vraiment les politiciens, les gouverneurs qui font beaucoup de bruit autour de ça. Pour Bolsonaro c'est une petite grippe et il vante énormément ses capacités physiques, d’être dans l'armée, de faire beaucoup de sport. Mais au niveau de sa politique, pas plus d'impact que ça.

Le Brésil est l’un des pays les plus touchés au monde par ce virus. Comment est-ce que vous vous vivez cette période en tant qu’expatriée au Brésil ?

En tant qu’expatriée, je suis assez chanceuse par rapport à la majorité des Brésiliens. Parce qu’en tant qu’expatriés, nous avons toujours un niveau de vie un peu plus confortable. Mais c’est quand même assez compliqué, j'ai perdu mon emploi comme la majorité des Brésiliens puisque ça fait déjà presque 4 mois que nous sommes à la maison. La vie commence à reprendre c’est-à-dire que le déconfinement se termine, les centres commerciaux rouvrent, les restaurants vont rouvrir, les plages, ainsi de suite. Sauf que nous rouvrons dans une période d’épidémie, où nous ne savons toujours pas à quel point nous sommes infectés au Brésil.

Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment d'informations fiables sur la circulation de virus autour de vous et dans le pays ?

Nous sommes complètement en désinformation. Au Brésil, ils sont en retard de 10 à 15 jours sur les tests positifs du COVID. Il y a une politique aussi en interne de désinformation, un jour on va nous annoncer 1.000 cas en plus, l'autre jour « bah non ce n'était que 52 », etc. Donc en fait il est très difficile d'en savoir plus. Nous les expatriés avons un regard un peu différent puisque nous sommes en contact avec les informations de la France, des États-Unis, hors du Brésil. Ici c’est très compliqué.

Ce déconfinement qui débute, il vous inquiète ?

J'avoue que ça fait du bien d'aller un peu se balader ! Mais on fait toujours très attention. Le port du masque est obligatoire, on désinfecte les courses. Il faut aussi savoir que le Brésil, il y a la misère sociale, l'aide qui a été attribuée aux personnes qui n'ont plus de d'emploi, qui gagnaient moins de telle somme, ils ont du mal à la donner. Ils disent "on va vous le donner en crédit pour vous payer vos factures", donc vous ne pouvez même pas le retirer en argent liquide. C'est très compliqué ! En plus, ici c'est l'hiver, tropical dans la région, avec des pluies intenses. Il y a beaucoup de moustiques tigres. Mon compagnon a eu la dengue, ou le chikungunya, donc des fièvres à plus de 40 donc on se dit "j'espère que ce n'est pas le COVID". On a tous un peu peur.