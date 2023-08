Bordères-sur-l'Échez : une pétition ouverte contre une antenne-relais de 42 mètres de haut

"Nous ne lâcherons rien", assure Stéphane Bollut, un des membres du collectif contre la construction d'une nouvelle antenne relais à Bordères-sur-l'Échiez . Le collectif d'habitants du boulevard des Vosges a même publié, il y a une quinzaine de jours, une pétition en ligne . Elle a déjà récolté 144 signatures, à l'heure de rédaction de cet article.

L'antenne de télécommunication devrait servir à augmenter la couverture réseau de l'opérateur SFR. Les travaux sont menés par une société spécialisée dans les infrastructures de radiotéléphonie : Hivory. Cette nouvelle construction sortira de terre sur un morceau de terrain appartenant à la SNCF.

Une mauvaise surprise pour les habitants

"Nous n'avons été mis au courant qu'en mars dernier. Surpris, nous avons sollicité le maire", raconte celui qui peut s'apparenter au porte-parole du collectif, Stéphane Bollut. Une réunion s'est tenue au cours de laquelle la municipalité a expliqué être au courant depuis août 2022 et avoir pris un arrêté d'opposition.

Sauf que l'entreprise chargée des travaux a saisi le tribunal administratif. Le maire a finalement dû produire un "certificat de non-opposition", entre d'autres termes : la mairie a finalement donné son autorisation à cause de la décision du tribunal. Les habitants se sont alors mobilisés de façon citoyenne, à l'aide d'une pétition. Mais ils ont eux aussi déposé un recours contre le certificat de non-opposition du maire le 5 juillet dernier. Pourtant, des travaux de déblayage de la parcelle ont déjà été menés à la fin du mois de juillet.

Plusieurs arguments contre la future antenne

Le collectif d'habitants met en avant plusieurs raisons pour empêcher la sortie de terre d'une nouvelle antenne. "Comme le maire dans son premier arrêté, nous pointons la défiguration à long terme du paysage", décrit Stéphane Bollut. Une pollution visuelle provoquée par une antenne de 42 mètres de haut, son socle en béton et avec les abris techniques. Sur internet, le collectif a publié des vidéos de structures déjà en fonction qui génèrent aussi une pollution sonore.

Et si les habitants sont prudents, ils parlent quand même des ondes émises par les antennes de télécommunications. En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) les a classées comme "potentiellement" cancérigènes. "Les études scientifiques ne sont pas unanimes, mais nous voudrions que soit appliqué un protocole de précaution", souligne Stéphane Bellut.

Enfin, l'antenne verra le jour à seulement quelques dizaines de mètres à peine des habitations. Selon les membres du collectif cette construction dévaluera fortement leurs biens immobiliers. "C'est très tangible : de l'ordre de 30% de la valeur de nos maisons", s'indigne le porte-parole du collectif.

Plus globalement, les habitants refusent de voir se construire une nouvelle antenne sur leurs communes, la sixième. "Nous aurions voulu être consultés à la fois par l'entreprise, mais aussi par nos élus. On n'est pas contre la technologie, ni contre l'intérêt public, mais le projet pourrait être réalisé plus loin, pas à côté de nos portes d'entrées", conclut Stéphane Bollut.

Pour l'heure, ni la mairie, ni l'entreprise chargée du chantier n'ont répondu à nos sollicitations.

Le terrain a récemment été défriché. © Radio France - Julia Beaufils

Stéphane Bollut est sur la parcelle juste devant sa maison. © Radio France - Julia Beaufils