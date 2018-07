Bordères, France

La gendarmerie de Nay est à la recherche d'un homme porté disparu.

Il est âgé de 42 ans et s'appelle Mickaël. Il a été vu pour la dernière fois à Bordères, vêtu d'un pantalon de jogging noir, d'un t-shirt et de baskets grises. Il mesure 1m70 pour 70 kg, a les cheveux mi-long châtains, les yeux marrons et porte une barbichette.

Si vous avez des informations sur cette disparition inquiétante, contactez la gendarmerie de Nay au 05 59 13 22 40.