Bords de Loire à Orléans : un riverain dit son ras-le-bol et la mairie tempère

Pascal Allais a choisi les réseaux sociaux pour se faire entendre. Dans une lettre, ce riverain des bords de Loire s'adresse au Maire d'Orléans, Serge Grouard. Il parle de "problèmes d'insécurité récurrents sur nos bords de Loire" et se dit "choqué". Il va plus loin, estimant que les bords de Loire Orléanais sont devenus une zone de "non droit".

"Il y a des tessons de bouteille, et puis des moteurs ça ronronne, ajoute le riverain, c'est infernal. Les gens ne respectent pas la limitation de vitesse". Il évoque même des trafics de drogue. Une question que connaît Florent Montillot, adjoint à la sécurité à la mairie. Il tempère en expliquant que les trafics peuvent exister, mais restent "ponctuels".

Bientôt des radars sonores?

Parmi les revendications de ce riverain, qui a vue sur la Loire : voir passer plus souvent les patrouilles de forces de l'ordre, il affirme qu'après 20h, il ne voit "plus personne". Florent Montillot affirme l'exact contraire, et indique que des policiers tournent régulièrement la nuit. Pour preuve, indique-t-il, il était à leur côtés le weekend dernier. Un arrêté interdit la consommation d'alcool en dehors des bars ou guinguettes, notamment sur les quais de Loire, et il constate que la consigne est désormais respectée. C'est aussi ce que note le patron de la guinguette BDL, Nicolas Bénard : "y a moins de soucis, de bagarre, d'alcool sur les quais, depuis un an je dirais".

Autre problématique, les bruits de moteurs qui vrombissent. Cette fois, Florent Montillot annonce une solution qui est en cours d'étude : des radars de bruit. "C'est comme les radars classiques, avec la plaque minéralogique et un relevé de décibels, on peut verbaliser" . Des équipements de ce type sont en phase de tests dans plusieurs villes en France. La limite est alors fixée à 90 décibels, tout véhicule qui la dépasse exposera son propriétaire à une amende de 135 euros.