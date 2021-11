Bornes à incendie : qui se charge de leur entretien ?

Au panthéon des équipements devant lesquels chacun passe sans vraiment leur prêter d'attention, les bornes à incendie seraient sans doute de sérieuses candidates. Cette semaine, à La Bastide-Clairence comme dans les communes du Pays de Hasparren, ces fameuses bouches sont testées pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

Débit, pression, tout est soigneusement vérifié. L'auscultation, réalisée par des entreprises mandatées par les communes, ne dure pas plus de 10 minutes mais n'en reste pas moins importante. "Il faut s'assurer que tout va bien, sinon, en cas d'incendie les pompiers risquent de ne pas avoir assez d'eau" explique Michel Dorregaray, qui inspecte les bouches à incendie depuis trois ans avec sa société.

Le débit et la pression sont soigneusmeent vérifiés. © Maxppp - Vincent VOEGTLIN

Une gestion partagée

En premier lieu, "la sécurité incendie étant une compétence communale, c'est à la mairie de faire en sorte que les bouches soient en bon état" explique Francis Dagorret, maire de La Bastide-Clairence. C'est donc elle qui mandate une entreprise pour les faire vérifier, et qui doit faire en sorte que toutes les bouches soient opérationnelles. "Pour chaque bouche inspectée, j'adresse un rapport à la mairie explique Michel. L'information est également remontée au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), qui dispose d'une base de données et sait précisément quelle bouche est en bon état et laquelle ne l'est pas.

C'est à la mairie et à la Communauté d'Agglomération Pays Basque de prendre les bonnes dispositions si une bouche dysfonctionne. - Michel Dorregaray, inspecteur de réseau de bouches incendie.

La Communauté d'Agglomération Pays Basque gère aussi les bouches à incendie, et partagent les compétences à la mairie. À noter également que dans certains cas, comme lors d'une implantation de zone industrielle ou d'un complexe agricole, les frais d'installation de la borne ne sont pas uniquement à la charge mais aussi du propriétaire privé.

Quelles solutions en cas de dysfonctionnement ?

Si pour certaines bouches le débit n'est pas conforme, pas de panique : "souvent, les bouches sont suffisamment proches les unes des autres pour compenser, et les pompiers peuvent aussi venir avec une citerne" révèle Michel. "De plus, on peut aussi s'appuyer sur l'hydrographie locale : les secours peuvent tout-à-fait prendre de l'eau dans les rivières" renchérit Francis Dagorret.

La Bastide-Clairence compte 21 bouches incendies. Leur vérification coûte environ 700 € à la commune.